Honor View 20 özellikleri neler?

Honor firması geçtiğimiz ay Honor V20 modeli ile karşımıza çıkmıştı. Firma, bugün Paris’te düzenlediği etkinlikte Honor View 20‘nin resmi lansmanını gerçekleştirdi. 48 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile dikkat çeken View 20, üst düzey donanımı ile rakiplerini kıskandıracak.

View 20 modelinde 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ IPS ekran yer alıyor. Bu ekran çentiksiz olması ile dikkat çekiyor. Honor, çentik kullanmamak için ön kamerayı ekranın sol üst köşesine delik açarak yerleştirmiş.

Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve Mali-G76 MP10 grafik biriminden alan telefonun 6 GB ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Telefonda Link Turbo teknolojisi sayesinde hem hücresel veri hem de Wi-Fi bağlantısı aynı anda kullanılabiliyor.

128 GB ve 256 GB dahili depolama birimine sahip olan telefonda microSD kart desteği de yer alıyor.

Gelelim telefonun en çok merak edilen noktası olan kameraya. Telefonda 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve TOF 3D ikinci arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 25 Megapiksellik kamera bulunuyor. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefonun fiyatı ise 435 dolardan başlıyor.

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