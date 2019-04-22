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Horlayan gencin durumunu eğlenceye dönüştürdüler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Uyuyan gencin horlama sesini eğlenceli bir hale dönüştüren arkadaşlarının o anları izleyenleri güldürdü.

Horlama sesi yüzünden uyuyamayan gençler durumu eğlenceli bir hale dönüştürdüler.

Uyuyan gencin aşırı sesli horlamasını eğlenceye çeviren arkadaşlarının o anları izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Horlama Genç

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