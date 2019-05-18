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Horozunu satarak ’Fener Ol’ kampanyasına katıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan emekli eczacı kalfası Ekrem Gülsün, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından başlatılan bağış kampanyasına katılmak için çok sevdiği cins horozunu 200 TL’ye sattı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan emekli eczacı kalfası Ekrem Gülsün evinin bahçesindeki 30 metrekarelik alanda hobi amaçlı dövüş horozu olarak da bilinen cins horozlar yetiştiriyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından başlatılan bağış kampanyası ’Fener ol’ kapsamında bağışta bulunmak isteyen Gülsün, sarı-lacivert boyadığı kümesinde yetiştirdiği en güzel horozu satmaya karar verdi. Cins horozunu 200 TL karşılığında arkadaşı Mustafa Seçkin’e satan Gülsün, gelen parayı da Fenerbahçe Spor Kulübüne bağışladı.

59 yaşındaki Ekrem Gülsün, kampanyaya katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, "43 yıldır hobi olarak tavuk besliyorum. Şu anda kümesimde yaklaşık 50 tavuğum var. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Onun için kümesimi de sarı-lacivert boyadım. Tüm Fenerbahçelilere ’Fener ol’ kampanyasına katılmalarını bekliyorum. Ben de çok değer verdiğim horozumu arkadaşıma satarak, 'Fener Ol' Kampanyasına bağışlıyorum. Herkesin katılmasını bekliyorum. ’Fener ol’ için hepimiz birlik olalım, beraber olalım. 200 TL’ye arkadaşıma sattım. 200 TL’yi ’Fener ol’ kampanyasına yatırdım. Herkesin katılmasını bekliyorum" dedi.

Arkadaşından 200 TL karşılığında horozu satın alan Mustafa Seçkin ise, "Ben çocukluğumdan beri hobi olarak tavuk yetiştiriyorum. Arkadaşımdan ’Fener ol’ kampanyası için bu horozu alıyorum. Arkadaşımın çok sevdiği horozunu satarken beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Kulübü Manisa alaşehir Ekrem Gülsün

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