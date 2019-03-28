Hortumda şemsiye ile uçan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Kadirli Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın dış mekan şemsiyelerini uçurması üzerine esnaf duruma müdahale etti. Rüzgarda sürüklenen şemsiyelerden birinin altındaki tekerlekli platforma çıkan esnaf Sadık Kocadallı, şemsiyeyle birlikte birkaç metre havalanarak düştü.
Kocadallı yara almadan kurtulurken, haldeki vatandaşlardan Mehmet Ali Bıçakçı, şemsiyenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
AYAĞI VE KABURGALARINDA KIRIK VAR
Ayağında ve kaburgalarında kırık oluşan Bıçakçı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şemsiyenin havalanma anı ise halin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"3-4 METRE YÜKSELDİM"
Sadık Kocadallı, aniden çıkan rüzgarda şemsiyeyi uçmaması için tutmak istediğini belirterek, "Şemsiyenin üzerine çıktım. Baktım şemsiye iyice yükseliyor, olacak gibi değil beni de götürecek, hemen atladım. Bende bir şey yok. 3-4 metre yükseldim." diye konuştu.
Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Bıçakçı da havalanan şemsiyenin üzerine düştüğünü, sonrasında gözünü hastanede açtığını kaydetti.
Kaynak: AA
Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum