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Hortumda şemsiye ile uçan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.03.2019 07:35 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, şemsiyesinin uçmasını engellemek isterken, kendisi de şemsiye ile birlikte havalanan esnaf o anları anlattı.

Hortumda şemsiye ile uçan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Kadirli Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın dış mekan şemsiyelerini uçurması üzerine esnaf duruma müdahale etti. Rüzgarda sürüklenen şemsiyelerden birinin altındaki tekerlekli platforma çıkan esnaf Sadık Kocadallı, şemsiyeyle birlikte birkaç metre havalanarak düştü.

Kocadallı yara almadan kurtulurken, haldeki vatandaşlardan Mehmet Ali Bıçakçı, şemsiyenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

AYAĞI VE KABURGALARINDA KIRIK VAR

Ayağında ve kaburgalarında kırık oluşan Bıçakçı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şemsiyenin havalanma anı ise halin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"3-4 METRE YÜKSELDİM"

Sadık Kocadallı, aniden çıkan rüzgarda şemsiyeyi uçmaması için tutmak istediğini belirterek, "Şemsiyenin üzerine çıktım. Baktım şemsiye iyice yükseliyor, olacak gibi değil beni de götürecek, hemen atladım. Bende bir şey yok. 3-4 metre yükseldim." diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Bıçakçı da havalanan şemsiyenin üzerine düştüğünü, sonrasında gözünü hastanede açtığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Osmaniye hortumda uçtu kadirli şemsiye ile uçtu

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