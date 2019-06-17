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Sihir numarası yapmak istedi, nehirde kayboldu

BBC BBC
17.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir sihirbaz, bu alanın en ünlü isimlerinden Harry Houdini'nin dünyaya tanıttığı, zincirli olarak suya atlama ve kurtulma numarasını yaparken ortadan kayboldu.

Sihir numarası yapmak istedi, nehirde kayboldu

Chanchal Lahiri isimli sihirbazın öldüğünden endişe ediliyor.

Lahiri'nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri'nde gerçekleştireceği sihirbazlık numarasını izlemek için çok sayıda kişi toplanmıştı.

Ancak suya zincirli olarak bir bot üzerinden bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Üzerinde altı kilit bulunan zincirle kaybolan Lahirinin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar sonuç vermedi.

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Hindustan Times gazetesine konuşan polislerden biri, Lahiri'nin cesedi bulunana kadar ölü ilan edilmeyebileceğini söyledi.

'EĞER DOĞRU YAPARSAN BU BİR SİHİRDİR'

Jayant Shaw isimli bir yerel gazete fotoğrafçısı da Lahiri'yi izlemek için görevliydi ve denemesine başlamadan önce de ona soru sorabildi.

Shaw aralarındaki o konuşmayı, "Ona neden hayatını sihir için riske attığını sordum", "O da bana tebessüm ederek yanıt verdi; 'Eğer doğru yaparsan bu sihirdir, eğer yapamayacak olursan ise trajedidir" dedi.

Gazeteci, Sihirbaz Lahiri'nin kendisine bu numarayı, "sihire olan ilgiyi yeniden canlandırmak" için yaptığını söylediğini de aktardı.

Bu Lahiri'nin su altında benzer bir numarayı ilk kez deneyişi değildi.

Hint sihirbaz, 20 yıl önce, cam kafeste suya indirilmiş ve kurtulmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sihirbaz nehir chanchal lahiri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam sihir yapmış işte ortadan kaybolmuş zaten amaçda bu değilmi, yarın bir gün çıkar gelir bi yerden
bence adam zincirlerden kurtuldu teknenin altından bir yerden suyun yüzeyine çıktı reklam yapıyor 3-5 gün sonra çıkar piyasaya atlantise gidip geldim diye.
adam nerde kardeşim.
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