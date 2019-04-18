HP EliteBook x360 inceleme altında

HP EliteBook x360 1040 G5’i kutudan ilk kez çıkardığınızda, metal tasarımı ve gümüş rengiyle “bir iş dünyası ürünü” olduğunu fark ediyorsunuz. Yanlardan yumuşak hatlara sahip ve sadeliğin ön planda olduğu bir tasarımı var. Tabii bu şık sadelik, “incelik ve hafiflik” unsurlarını da beraberinde getiriyor. Zira X360 1040 G5, önceki model G4’e kıyasla %10 daha küçük. Ürünün yaklaşık 1.4KG ağırlığı var ve 1.69cm inceliğe sahip.
Klavyesine baktığımızda, alttan aydınlatmalı bir yapıda, tuşlar arasındaki boşlukların yeterli olduğunu görüyoruz. Üst ve alt yön tuşları ise ufak tasarlanmış. Ayrıca, numerik pad ve Türkçe karakterler de yer almıyor. Bu da bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir, ama öte yandan cihazın ufak boyutlarını da göz önüne almak gerekli.
Klavyenin yanlarında, güzel deseniyle dikkat çeken hoparlörler konumlandırılmış, ki burada Bang & Olufsen ile işbirliği yapılmış. Cihazın ses kalitesi gayet iyi.
Alt kısıma geldiğimizde de de en ufak dokunuşlara hızlı tepkiler verebilen pad’i ve hemen sağ tarafta da parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Bu arada ekran çerçevesinde de kamera konumlandırılmış. Böylece Windows Hello’ya kendinizi tanıtabilir ve cihazınızın izinsiz olarak kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.
Cihazımızın tasarımında dokunmatik ekranın 180 derece arkaya doğru katlanabilir olması önemli bir detay. Böylece klavye ve dokunmatik pad devre dışı kalıyor ve tıpkı bir tablet gibi bilgisayarınızı kullanabiliyorsunuz. Hatta isterseniz HP’nin 4096 basınç seviyesine sahip şarjlı kalemini de kullanabilir, böylece iş toplantılarınızda, hızlıca not almanız gereken yerlerde işlerinizi halledebilirsiniz.
Gelelim ürünün arka tarafına. Burada da havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Genellikle sessiz çalışan ürün, birden fazla programla çalışıldığı ve video gösterimleri yapıldığı esnada biraz sesli çalışabiliyor.
Tasarım başlığını toparlamak gerekirse, profesyonel yaşantınızda size eşlik edecek bir laptop’un rahat kullanılabilir ve rahat taşınabilir olması önemli. HP EliteBook x360 1040 G5 de bunu rahatlıkla sunabiliyor.
Ürünümüzde 14 inch değerde, dokunmatik işlevi olan bir ekran kullanılıyor. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ve FHD çözünürlük sunan bu ekran, aynı zamanda Gorilla Glass 5 koruma teknolojisiyle darbelere karşı daha sağlam hale getirilirken daha fazlasını da sunabiliyor. “Nedir o?” diye soracak olursanız, “HP Sure View Gen2” diyebiliriz.
Sure View Gen2 ile ekranınızdaki verilerinizi bir nevi güvence altına alıyorsunuz. Örnek vermemiz gerekirse, diyelim ki bir cafe’de oturuyor ve laptop’unuzda çalışıyorsunuz. Etraftaki meraklı gözler, farklı açılardan baksalar bile ekranınızdakileri görebilir. Bu, özellikle iş dünyası için önemli bir sorundur. Zira HP, “Görsel saldırı girişimlerinin %91 oranında başarılı olduğunu” belirtiyor.
Hazırladığınız projelerin başkaları tarafından hayata geçirildiğini düşünsenize? İşte Sure View Gen2 sayesinde ekrana bir nevi perde iniyor ve yanınızdakiler ekrana baksa bile bir şey göremiyorlar. Aktif etmek için F2’ye basmanız yeterli oluyor.
Öte yandan, ekranın yansımaları engelleyen yapıda hazırlanması da hoşumuza gitti. Böylece farklı mekânlarda, farklı ışık düzeylerinde de rahatlıkla çalışabilirsiniz.
X360 1040 G5’te 8. nesil Intel Core i7-8550U işlemci kullanılıyor. Temel çalışma frekansı 1.8GHz olan ve Turbo Boost teknolojisi ile 4GHz’e kadar ulaşabilen bu işlemciye 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 SSD disk ve Intel UHD Grafik Kartı 620 ekran kartı eşlik ediyor.
Tüm bunların anlamı, ofis uygulamalarıyla çalışırken, iş dosyalarınızı hazırlarken, internette araştırmalar yaparken, sunum ya da toplantılarda bilgisayarınızı kullanırken yüksek performans ile hareket edebiliyorsunuz.
Bu arada, HP’nin güvenlik tarafındaki hamleleri bitmiş değil. Cihazı kullanmaya başladığınızda, Bios güvenliğinden internet tarayıcı güvenliğine, hatta çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz oturumun güvenliğine kadar pek çok farklı güvenlik yazılımı devreye giriyor. Bu da kesintisiz bir iş süreci, dolayısıyla da daha verimli bir çalışma süreci anlamına geliyor.
Üründe 4 hücreli, 56,2 Wh Lityum iyon polimer pil bulunuyor ve 65W USB Type-C adaptör ile şarj edilebiliyor. Laptop’un şarj adaptörünün de boyutlarının ufak olduğunu, laptop çantasında rahatlıkla taşınabildiğini söyleyelim.
Ürün, tek şarj ile 13 saatin üzerinde bir deneyim sunabiliyor. Tabii burada ofis uygulamaları ve internette yapacağınız araştırmalar gibi senaryolardan söz ediyoruz. Ekran parlaklık seviyesi yarı yarıya ve devamlı video izlememek koşulu ile. Parlaklık seviyesini yüzde yüz yapıp kullandığınızda, pil süresi de 10 saatin altına inecektir.
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