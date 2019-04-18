HP EliteBook x360 inceleme altında

HP EliteBook x360 1040 G5’i kutudan ilk kez çıkardığınızda, metal tasarımı ve gümüş rengiyle “bir iş dünyası ürünü” olduğunu fark ediyorsunuz. Yanlardan yumuşak hatlara sahip ve sadeliğin ön planda olduğu bir tasarımı var. Tabii bu şık sadelik, “incelik ve hafiflik” unsurlarını da beraberinde getiriyor. Zira X360 1040 G5, önceki model G4’e kıyasla %10 daha küçük. Ürünün yaklaşık 1.4KG ağırlığı var ve 1.69cm inceliğe sahip.

Klavyesine baktığımızda, alttan aydınlatmalı bir yapıda, tuşlar arasındaki boşlukların yeterli olduğunu görüyoruz. Üst ve alt yön tuşları ise ufak tasarlanmış. Ayrıca, numerik pad ve Türkçe karakterler de yer almıyor. Bu da bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir, ama öte yandan cihazın ufak boyutlarını da göz önüne almak gerekli.

Klavyenin yanlarında, güzel deseniyle dikkat çeken hoparlörler konumlandırılmış, ki burada Bang & Olufsen ile işbirliği yapılmış. Cihazın ses kalitesi gayet iyi.

Alt kısıma geldiğimizde de de en ufak dokunuşlara hızlı tepkiler verebilen pad’i ve hemen sağ tarafta da parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Bu arada ekran çerçevesinde de kamera konumlandırılmış. Böylece Windows Hello’ya kendinizi tanıtabilir ve cihazınızın izinsiz olarak kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.