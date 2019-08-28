Huawei 10 milyar dolardan oldu

Çinli üreticinin ABD’nin uyguladığı bir dizi yaptırıma karşın telefon satışlarını 118 milyon civarında arttırdığı belirtildi.

ABD merkezli şirketlerin açıkladığı yaptırım kararları sonrasında, Çinli üreticinin ciddi bir zarar açıklaması bekleniyordu. Fakat görünen o ki Huawei, işi bir şekilde kurtarmayı başardı.

Şirketin yetkili ismi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD tarafından uygulanan yaptırımların kendilerine 10 milyar dolar civarında bir kayıp yaşattığını vurguladı. Bu kaybın, genel beklentinin çok altına olduğunun altı çizildi.

Hatırlanacağı üzere ABD, kısa süre önce Huawei’nin geçici ticaret lisansını 90 gün daha uzatmıştı. Bu 90 günlük süreç içerisinde Çinli üretici ile ABD hükümeti arasındaki anlaşmazlıkların tamamen giderilmesi bekleniyor. Aksi takdirde 2. Dönemde açıklanacak olan zarar, çok daha fazla olabilir.

