Huawei 2 yıl içinde tamamen bağımsızlığını kazanmak istiyor

ABD’nin ne yapacağı kestirilemeyen başkanı Donald Trump tarafından kara listeye alınan Huawei, kısa bir süre içerisinde hızlı düşüş yaşadı. Şirket yetkilileri her ne kadar kendi donanım ve yazılımların üretmeye çalışsa bile yine de bu, düşüşü engellemek için yeterli olmadı.

Şirketin Fransa Genel Müdür Yardımcısı Zhang Minggang, 2021 yanına geldiklerinde ABD’den tamamen bağımsız bir şekilde ticaret yapabileceklerini ifade etti. Bu biraz imkansız gibi görünse bile şirketin altyapısı yeterli teknolojiye sahip.

HiSilicon, Huawei’nin iştiraklerinden bir tanesi. HiSilicon’nun ABD patentine ihtiyaç duymadan üretim yapması sayesinde bütün ticari bağımlılıkların sona ereceğini ifade eden Minggang, bunun şirketleri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Huawei, şirket olarak daha zorlu koşullara bile hazır olduklarını ifade etti.

Şirketin Google’ın işletim sistemi olan Android’e alternatif bir sistem kullanacağını söylemesi üzerine birçok kişi bunu hafife almıştı. Ancak Huawei kararlı bir şekilde adım adım işletim sistemi bakımından da tamamen bağımsız olmaya doğru ilerliyor. Peki sizce de şirketin kendisine koyduğu tamamen bağımsızlık için 2 yıl süresi gerçekçi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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