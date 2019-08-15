Huawei 5G dizüstü bilgisayar çalışmalarına hız verdi

Bildiğiniz üzere Huawei şirketi sadece akıllı telefon üreten bir kuruluş değil. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar alanında da çalışmalarını yürütüyor. Ancak uzun bir süredir dizüstü bilgisayar konusunda herhangi bir açıklama yapmayan şirketin, bu faaliyetlerini durdurmaya başladığı tahmin ediliyordu. Nitekim Huawei yine sağ gösterip sol vurmayı başardı.

Her ne kadar bazı çevreler Huawei ve ABD’nin arasının açılmasının en önemli nedeni olarak ticaret savaşlarını gösterse bile, belki de asıl neden çok farklıydı. Huawei şirketi dünya genelinde 5G ağları kurmaya çalışıyordu.

ABD, Huawei’nin bu başarısından dolayı onu engellemek istemiş olabilir. Üstelik şirket sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarında da 5G teknolojisini kullanmak istiyordu. Böylece tüm dünya ile entegre olmuş bir akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar yaratma imkanı bulacaktı. Şirket, uzun bir aradan sonra yeniden 5G dizüstü bilgisayar çalışmalarına hız verdi.

Huawei eğer çalışmalarını yine aynı hızla devam ettirirse, muhtemelen 2020 yılının başlarında bu dizüstü bilgisayarlardan görebiliriz. Peki sizce Huawei tüm bu engellemelere rağmen 5G dizüstü bilgisayarlar üretebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Yapay zeka zararlı gıdaları tespit edebilecek

