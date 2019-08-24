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Huawei EMUI 9.1 güncellemesi için elini çabuk tutuyor

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TEKNOLOJİ  | 24.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Huawei, geçtiğimiz günlerde yeni arayüzü EMUI 10’u tanıtmıştı. Bu tanıtımdan günler öncesinde ise EMUI 9.1 sürümünü alacak olan modeller de resmi olarak açıklanmıştı.

Huawei EMUI 9.1 güncellemesi için elini çabuk tutuyor

Geçtiğimiz hafta; Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Nova 3, Honor 10, Honor V10 ve Honor Play’e bu güncellemeyi sunan firma, bugün diğer modelleri için güncelleme yayınladı.

Huawei, EMUI 9.1’i bugün; Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei Nova 2s, Honor V9 ve Honor 9 modellerine sundu. Kademe kademe sunulan bu güncellemenin önümüzdeki günlerde ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Bir önceki güncellemeye göre tüm modellerde yüzde 20 performans artışı sunan bu güncelleme ile telefon hafızasından da tasarruf ediliyor.

Huawei’nin yeni sıkıştırma algoritması sayesinde 2 GB’a varan boş alan güncellemeden sonra açılıyor. GPU Turbo 3.0 özelliğini de sunan Huawei, bu özellik ile oyun performansında gözle görünür bir artış sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei EMUI huawei

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