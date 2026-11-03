Beynindeki kan damarları patladı, 16 saat süren ameliyata alındı! Cerrahlar kafatasını yere düşürdü

Mayıs 2017'de spor salonunda göğüs presi hareketi yapan kadın, vücudunda aniden bir değişiklik hissetti. Ağrı yaşamamasına rağmen bir anda güçsüzleşti ve sol bacağında uyuşma başladı.

Londra'daki St Thomas Hastanesi'ne götürülen kadın, ilk değerlendirmede omurga zedelenmesi şüphesiyle taburcu edilmek istendi. Ancak birkaç gün sonra yapılan kontrolde partneri Luke, doktorlardan yeniden tetkik yapılmasını istedi.

Yoğun bakım hemşiresi olan Luke'un ısrarı üzerine çekilen tomografide kadının beyninde ciddi bir kanama olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hasta, King's College Hastanesi'ne sevk edildi.

BEYNİNDEKİ DAMAR YUMAĞI PATLAMIŞTI

Yapılan incelemelerde kadının beyninde arteriovenöz malformasyon (AVM) adı verilen, birbirine dolanmış anormal kan damarlarından oluşan bir yapı tespit edildi. Bu damar yumağının patlaması beyin kanamasına neden olmuştu.

Hareket kabiliyetini kontrol eden bölgeye yakın konumdaki damar yumağı, ameliyatı oldukça riskli hale getiriyordu. Uzmanlar, yeniden kanama ihtimalini de değerlendirerek operasyon kararı aldı.

16 SAAT SÜREN AMELİYATTA BEKLENMEDİK KAZA

Temmuz ayında üç beyin cerrahının katıldığı ameliyat 16 saatten uzun sürdü. Doktorlar, beyindeki damar yumağını başarıyla çıkardı. Ancak operasyonun sonunda beklenmedik bir kaza yaşandı.

Ameliyat sırasında çıkarılan kafatası kemiği yere düştü. Enfeksiyon riski nedeniyle doktorlar, kemik parçasını temizleyerek yeniden yerine yerleştirmeye karar verdi. Hastaya da önlem amacıyla ek antibiyotik verildi.

Ameliyatın ardından yapay komaya alınan kadın, günler sonra uyandırıldığında doktorların yaşanan kazayı kendisine anlattığını belirtti.

YENİDEN YÜRÜMEYİ ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI

Ameliyat sonrasında zorlu bir iyileşme süreci geçiren kadın, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Aylarca yorgunluk yaşayan hastanın sol ayağındaki his ve konum algısıyla ilgili sorunlar ise devam etti. Ayağını görmeden kontrol etmekte zorlandığı için manuel vitesli araç kullanamadığını anlattı.

Yaşadığı sürecin partneri Luke ile ilişkilerini güçlendirdiğini belirten kadın, ameliyattan birkaç hafta sonra nişanlandıklarını, 2021 yılında ise evlendiklerini söyledi.