Huawei işletim sistemi hakkında kafalar karışık

Huawei işletim sistemi hakkında, ilk olarak 1 ay sonra piyasaya sürüleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Huawei Genel Müdürü Alaa Elshimy’nin söyledikleri, bu durumun gerçek olabileceğini doğrulamaya başlamıştı. Başka kaynaklar, durumun bundan çok daha farklı olacağını defalarca yazdı.

Henüz Huawei cep telefonlarının hangi işletim sistemine sahip olacağı bile kesin değilken, net bir tarih vermek pek doğru olmaz. Huawei’ye göre HuaweiOS olarak adlandırılan Huawei işletim sistemi, Haziran ayı içerisinde ortaya çıkarılmayacak. Bunun yerine şirket biraz daha beklemeyi tercih ediyor.

ABD ve Huawei arasında devam eden restleşme, çok ileri boyuta taşındı. Birrçok kişi ABD’nin yalnızca Huawei’ninin gözünü korkutmaya çalıştığını ifade ederken, bazıları da ABD’nin bu konuda çok ciddi olduğunu söyledi. Google, Wi-fi Birliği ve Microsoft gibi çeşitli kuruluşların Huawei ile ilişkisini kesmesi bunun blörf olmayabileceğini de ortaya koyuyor.

Tüm bu kaynaklar değerlendirildiğinde; Huawei işletim sisteminin bir ay içerisinde hazırlanmasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen şirket; Ekim-Kasım aylarında yeni işletim sistemini sunmuş olacak. Peki sizce de Huawei işletim sistemi, bir ay içinde hazır olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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