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Huawei kendi işletim sistemi için ilk adımları atıyor

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TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün en fazla sevkiyat gerçekleştiren ikinci ismi konumunda yer alan Huawei, şu aralar zor günler geçiriyor. Trump hükümeti tarafından kara listeye alınan Çinli teknoloji devi, birbiri ardına yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Huawei kendi işletim sistemi için ilk adımları atıyor

İlk darbeyi Google’dan yiyen Huawei’nin Android lisansı iptal edilmişti. Bu hamle üzerine harekete geçen Çinli üretici kendi işletim sistemini geliştirmek için ilk adımları attı.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei’nin üzerinde çalıştığı işletim sistemi Çin’de HongMeng OS ismiyle kullanıma sunulacak. Bu işletim sisteminin Avrupa ve ABD’de ise OakOS ya da ArkOS ismiyle anılması bekleniyor.

Çinli üreticinin yetkili isimlerinden biri olan Richary Yu, Huawei’nin işletim sistemi için ilk tarihi verdi. Yu yaptığı açıklamada yeni işletim sisteminin sonbahar aylarında kullanıma sunulacağını belirtti. Bu açıklamaya göre ArkOS’in 2019’un son çeyreğinde kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

Elbette şunu da unutmamak gerekiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar Huawei’nin işletim sisteminde olmayacak. Bu direkt olarak ABD merkezli şirket tarafından açıklamıştı. Bakalım Çinli üretici bu tarz uygulamaların yerini nasıl dolduracak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon huawei

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