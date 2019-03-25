Mynet Trend

Huawei Mate 20 Pro ile güvendesiniz!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro, akıllı telefon pazarının en iddialı isimlerinden bir tanesi. Yalnızca tasarımıyla değil, aynı zamanda güçlü teknik özellikleri ve hatta güçlü güvenlik sistemiyle de öyle. Günümüzde hemen her telefonda parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma sistemi var. Peki bunların ne kadarı hem yüksek güvenlik sunup hem de çok hızlı çalışıyor dersiniz? İşte Huawei Mate 20 Pro tam da böyle bir cihaz.

Huawei Mate 20 Pro ile güvendesiniz!

7nm üretilen Kirin 980 işlemcisine sahip olan cihaz, aynı zamanda yapay zekâ desteğiyle birlikte çok yüksek bir performans sunuyor. Kullandığınız uygulamalardan oynadığınız oyunlara, hatta çektiğiniz fotoğraflara kadar yüksek performansı hemen her noktada hissediyorsunuz. Tabii bu kadar zengin bir mobil deneyimde “güvenlik” de çok önemli. Öyle ya, size ait dosya ve uygulamalarınızın, hatta size ait özel tüm içeriklerin koruma altında olmasını istersiniz…

Mate 20 Pro’da dinamik basınç algılama teknolojisinin bir getirisi olarak çok güçlü bir parmak izi okuyucu sensör mevcut. Ekrana yedirilen bu sensör, siz dokunur dokunmaz devreye giriyor ve hızlı sonuçlar veriyor. Tabii 3D derinlik sensörüyle güçlendirilen bir yüz tanıma sistemine de sahip ve o da düşük ışık koşullarında dahi çok iyi cevaplar veriyor.

Genellikle akıllı telefonlarda uygulama ve klasörler için “şifreleme”, “parmak iziyle açma” yöntemleri pek tercih edilmez. Oysa ki ekstra güvenlik için bu da önemli ve Mate 20 Pro, burada da size seçenekler sunuyor.

Ayrıca File Safe başlığına giderek fotoğraflarınızı, videolarınızı, müzik dosyalarınızı ve özel olduğunu düşündüğünüz diğer dosyalarınızı şifreleyebiliyorsunuz. Böylece sizden başka kimse, özel dosyalarınıza erişemez.

James Bond film serisinde kullanılan tüm araçlar! (1962-2020)

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Güçlü, iddialı, şık; Huawei Enjoy 9SGüçlü, iddialı, şık; Huawei Enjoy 9S
Meizu 16s uygun fiyatıyla dikkat çekiyorMeizu 16s uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Pro huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple, Netflix'e rakip dizi ve film platformunu 'bu akşam açıklayacak'

Apple, Netflix'e rakip dizi ve film platformunu 'bu akşam açıklayacak'

Apple Watch 5 ek özellikler alacak

Apple Watch 5 ek özellikler alacak

Güçlü, iddialı, şık; Huawei Enjoy 9S

Güçlü, iddialı, şık; Huawei Enjoy 9S

Meizu 16s uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Meizu 16s uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Oppo AX7’ye yakından bakıyoruz

Oppo AX7’ye yakından bakıyoruz

Xbox One S All Digital Edition geliyor

Xbox One S All Digital Edition geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.