Huawei Mate 20 Pro ile güvendesiniz!

7nm üretilen Kirin 980 işlemcisine sahip olan cihaz, aynı zamanda yapay zekâ desteğiyle birlikte çok yüksek bir performans sunuyor. Kullandığınız uygulamalardan oynadığınız oyunlara, hatta çektiğiniz fotoğraflara kadar yüksek performansı hemen her noktada hissediyorsunuz. Tabii bu kadar zengin bir mobil deneyimde “güvenlik” de çok önemli. Öyle ya, size ait dosya ve uygulamalarınızın, hatta size ait özel tüm içeriklerin koruma altında olmasını istersiniz…

Mate 20 Pro’da dinamik basınç algılama teknolojisinin bir getirisi olarak çok güçlü bir parmak izi okuyucu sensör mevcut. Ekrana yedirilen bu sensör, siz dokunur dokunmaz devreye giriyor ve hızlı sonuçlar veriyor. Tabii 3D derinlik sensörüyle güçlendirilen bir yüz tanıma sistemine de sahip ve o da düşük ışık koşullarında dahi çok iyi cevaplar veriyor.

Genellikle akıllı telefonlarda uygulama ve klasörler için “şifreleme”, “parmak iziyle açma” yöntemleri pek tercih edilmez. Oysa ki ekstra güvenlik için bu da önemli ve Mate 20 Pro, burada da size seçenekler sunuyor.

Ayrıca File Safe başlığına giderek fotoğraflarınızı, videolarınızı, müzik dosyalarınızı ve özel olduğunu düşündüğünüz diğer dosyalarınızı şifreleyebiliyorsunuz. Böylece sizden başka kimse, özel dosyalarınıza erişemez.

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