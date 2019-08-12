Huawei Mate 30 Lite’a farklı bir işletim sistemi opsiyonu

ABD merkezli teknoloji şirketlerinden ağır bir darbe yedikten sonra kendi sistemlerini üretmeye çalışan Huawei, çalışmalarını giderek daha fazla hızlandırıyor. Şirketin kendi işletim sistemi olan HongMeng OS ilk defa kullanılacak. Bu işletim sistemini kullanacağı akıllı telefon modelinin ise Mate 30 Lite olacağı söyleniyor.

HongMeng OS işletim sistemi desteği verecek olan bir akıllı telefonla piyasaya giriş yapmak isteyen şirket, elbette bunu her yerde kullanmayacak. ABD ile ilgili ortaya çıkan problemler nedeniyle Huawei, Avrupa ve Çin’de olmak üzere iki farklı işletim sistemi stratejisi deneyecek.

Google ve Facebook gibi büyük platformlar yeni Huawei işletim sistemini desteklemeyebilir. Bu nedenle şirket bu platformların zaten yasaklı olduğu bir ülke seçme ihtimaline sahip. Çin’de Facebook ve Google kullanılmadığı için şirketin buralarda böyle bir işletim sistemini kullanması pek sakıncalı olmayacaktır.

Avrupa’da ise Mate 30 Lite akıllı telefon modellerinde Android 10 Q ve EMUI 10 bulunacak. Böylece Google ve Facebook gibi platformların sunduğu bütün imkanlar kullanılabilecek. Huawei şirketinin yeni stratejisini nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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