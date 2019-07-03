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Huawei Mate 30 Pro bugün tasarımı ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30 Pro için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Mate 30 Pro, özellikleri ile rakiplerine adeta göz dağı verecek.

Huawei Mate 30 Pro bugün tasarımı ile karşımıza çıktı

Gelen bilgilere göre; Mate 30 Pro’nun ekranı 90 Hz’e sahip olacak. Oyuncu telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz 90 Hz, daha akıcı görüntüleme deneyimi sunacak. Kirin 985 yonga seti ve minimumda 6 GB RAM’den beslenecek olan telefonda Balong 5000 5G modem de yer alacak.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 4.200 mAh’lık batarya yer alacak. Bu batarya 55W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkması beklenen telefonun henüz Android Q güncellemesini alıp alamayacağı bilinmiyor.

Telefonun arka bölümünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameralar telefonun tam ortasına bir çember içerisine yerleştirilecek. Tasarımsal açıdan oldukça güzel görünen telefonun henüz satış fiyatı bilinmiyor.

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Huawei Mate 30 Pro huawei

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