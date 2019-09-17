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Huawei Mate 30 Pro kamara kurulumu ile dikkat çekiyor

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TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Huawei, 19 Eylül 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen Mate 30 Pro modelini tanıtacak. Kamerası ile iPhone 11 Pro‘yu ağlatacak olan Mate 30 Pro, çentikli bir ekran ile gelecek. Etkinliğe sayılı günler kala bugün Mate 30 Pro’nun basın görselleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 30 Pro kamara kurulumu ile dikkat çekiyor

Ortaya çıkan görsellere göre; Mate 30 Pro’nun arka kamerası telefonun tam orta bölümüne yuvarlak şekilde konumlandırılacak.

iPhone 11’in mide bulandıran kamera tasarımına göre kat ve kat daha iyi olan bu tasarım, Huawei’nin elini iyice güçlendirecek gibi görünüyor. Gücünü Huawei’nin üretmiş olduğu Kirin 990 yonga seti ve 8 GB RAM‘den alacak olan telefon, kamera özellikler ile fark yaratacak.

2400 x 1176 çözünürlüğünde 6.8 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek olan telefon, iPhone X ve sonrası modellerde kullanılan Face ID benzeri yüz okuma teknolojisini de barındıracak. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bu modelde de yer alacak.

Sızıntılara göre; Ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.5″ sensöre ve f/1.6 – f/1.4 aralığında diyaframa sahip olacak. RYYB piksel kurulumu ve Cine lens ile gelecek. Telefonun ikinci kamerası ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7″ 120 derece ultrawide lens ile gelecek.

Bu lenste de cine lens özellikleri yer alacak. Son kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5X zoom yapan tele lens ile gelecek.

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huawei mate 30 pro

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