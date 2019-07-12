Huawei Mate 30 Pro kıvrımlı ekran ile gelebilir

Bugün ise bu ekran hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Huawei, Samsung’un edge modelleri gibi kıvrımlı ekran ile karşımıza çıkacak. Mate 30 Pro modeline ait olduğu söylenen ekran koruyucusunun yanlarının kıvrımlı olması bu iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak Huawei cephesinden bu konuyla ilgili en ufak bir bilgi gelmediğini belirtelim.

Telefonun kalbinde Kirin 985 yonga seti ve minimumda 6 GB RAM yer alacak. Ayrıca telefonda Balong 5000 5G modem de yer alacak.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 4.200 mAh’lık batarya yer alacak. Bu batarya 55W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkması beklenen telefonun henüz Android Q güncellemesini alıp alamayacağı bilinmiyor.

Fiat 500’e 800 milyon dolarlık doping!

