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Huawei Mate 30 Pro oldukça iddialı geliyor

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TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Huawei yeni amiral gemisi modeli Mate 30 Pro’yu önümüzdeki aylarda tanıtacak. Huawei P30 Pro modelinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu ile geleceği kesinleşen Mate 30 Pro, kameraları dikine konumlandırmak yerine ortaya kare şeklinde konumlandıracak.

Huawei Mate 30 Pro oldukça iddialı geliyor

P30 Pro’nun kamera özellikleri ile aynı olacağı söylenen Mate 30 Pro için bugün bomba bir haber geldi.

UniverseIce isimli Twitter kullanıcısı Mate 30 Pro’nun kamerası ile devrim yaratacağını sızdırdı. Sızıntılara göre; Ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.5″ sensöre ve f/1.6 – f/1.4 aralığında diyaframa sahip olacak. RYYB piksel kurulumlu ve Cine lens ile gelecek olan bu kamera Galaxy Note 10’dan tam 1.5 kat daha iyi olacak.

Huawei-Mate-30-Pro-kamerası

Telefonun ikinci kamerası ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7″ 120 derece ultrawide lens ile gelecek. Bu lenste de cine lens özellikleri yer alacak. Son kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5X zoom yapan tele lens ile gelecek.

Sensör büyüklüğü konusunda devrim yaratacak olan Mate 30 Pro, gücünü Huawei’nin Kirin 985 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alması bekleniyor. Bakalım Huawei 2019 yılını DxOMark’ta yeni rekorlara imza atacak bir telefon ile kapatabilecek mi?

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huawei mate 30 pro

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