Huawei Mate 30 Pro render görselleri ile karşımıza çıktı

Huawei, Mate 30 Pro modelinde çentikli bir ekran kullanmayı tercih edecek. Ancak çentiğe rağmen ekran/kasa oranı olukça yüksek olacak gibi görünüyor. Telefonun arka bölümünde parmak izi okuyucusunun olmaması, ekrana gömülü parmak izi sensörünün olacağının sinyallerini veriyor.

Telefonun arka/orta bölümünde ise kameralar yuvarlak şeklinde konumlandırılacak. Dörtlü kamera kurulumunun yer alacak bu bölümün yanında ise flaş bulunacak. Kameraların yine Leica imzalı olacağını belirtelim.

Sızıntılara göre; Ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.5" sensöre ve f/1.6 – f/1.4 aralığında diyaframa sahip olacak. RYYB piksel kurulumlu ve Cine lens ile gelecek olan bu kamera Galaxy Note 10’dan tam 1.5 kat daha iyi olacak.

Telefonun ikinci kamerası ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7″ 120 derece ultrawide lens ile gelecek. Bu lenste de cine lens özellikleri yer alacak. Son kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5X zoom yapan tele lens ile gelecek.

Gücünü Huawei’nin üretmiş olduğu Kirin 990 yonga seti ve 8 GB RAM’den alacak olan telefonun, Play Store, Gmail, Haritalar ve Drive gibi Google servislerini barındırmayacağı söyleniyor. Bakalım Huawei ile Google arasındaki gerginliğin ilk kurbanı Mate 30 ailesi mi olacak?

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