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Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de Satışa Çıkıyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

HUAWEI’nin son amiral gemisi Mate 30 Pro, farklı özellikleriyle Ocak ayında Türkiye'de satışa çıkıyor.

Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Mate Serisinin son üyesi Mate 30 Pro, arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkat çekiyor. HUAWEI Mate 30 Pro, 40 MP Cine Kamera, 40 MP SuperSensing Kamera, 8 MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla dörtlü kamera sistemine sahip. SuperSensing Cine Kamera, bir çift ana kamera sistemi. Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. Telefon ayrıca kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

8 MP HUAWEI Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisini akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için öne çıkarıyor. Ön taraftaki 3D Derinlik Algılama Kamerası da özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle bokeh efektleri sunuyor.

Mate 30 Pro, OLED HUAWEI Horizon Display teknolojisi ile geliyor. HUAWEI SuperCharge özelliği ve EMUI 10 yazılımı, kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

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Mate 30 Pro, Mate 20 Serisinin estetiğini temel alan bir tasarım sunuyor. Ultra dar çentik tasarımına ve ince çerçevelere sahip olan Mate 30 Pro, 88 derecelik eğimli HUAWEI Horizon Ekranına sahip. Telefon, yan ses düğmelerini görünmez sanal tuşlarla değiştirmek için Sezgisel Yan Dokunma Etkileşimi özelliğini sunuyor.

Kirin 990

Mate 30 Pro, HUAWEI Kirin 990 ile geliyor. Bu işlemci, büyük bir çift çekirdekli NPU ve mikro NPU çekirdeği içeren Da Vinci NPU mimarisini kullanıyor. Kirin 990 aynı zamanda yeni Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) 5.0 ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

Mate 30 Pro, 4500 mAh değerinde bir bataryaya sahip. HUAWEI Süper Şarj Teknolojisi, TÜV Rheinland sertifikalı 40W kablolu ve kablosuz 27W değerlerine sahip. Telefon, kullanıcıların diğer cihazlarını da şarj edebilmeleri için ters kablosuz şarj özelliğini de sunuyor.

Huawei Mate 30 Pro’nun Ocak 2020’de Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Şişli’de bulunan Servis Merkezleri’nde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Ürün fiyat bilgisi önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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