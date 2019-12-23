Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Mate Serisinin son üyesi Mate 30 Pro, arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkat çekiyor. HUAWEI Mate 30 Pro, 40 MP Cine Kamera, 40 MP SuperSensing Kamera, 8 MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla dörtlü kamera sistemine sahip. SuperSensing Cine Kamera, bir çift ana kamera sistemi. Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. Telefon ayrıca kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

8 MP HUAWEI Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisini akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için öne çıkarıyor. Ön taraftaki 3D Derinlik Algılama Kamerası da özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle bokeh efektleri sunuyor.