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Huawei Mate 30 render görselleri ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 06.07.2019 08:05 | Son Güncelleme

Huawei Mate 30 kamera kurulumu ile çok ses getirecek gibi görünüyor. İşte telefon hakkında bilinenler!

Huawei Mate 30 render görselleri ile karşımıza çıktı

Huawei’nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı Mate ailesinin yeni üyesi olan Mate 30 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen bilgilere göre; Mate 30’un ekranı 90 Hz’e sahip olacak.

Oyuncu telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz 90 Hz, daha akıcı görüntüleme deneyimi sunacak. Kirin 985 yonga seti ve minimumda 6 GB RAM’den beslenecek olan telefonda Balong 5000 5G modem de yer alacak.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefonda 4.200 mAh’lık batarya yer alacak. Bu batarya 55W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan telefonun bugün render görseli sızdı.

Huawei Mate 30’un render görseline göre telefonda 3’lü kamera kurulumu yer alacak. 5X optik zoom yapacak olan bu kameralar, telefonun ortasına yuvarlak bir halkanın içerisine konumlandırılacak. Tasarımı ile oldukça güzel görünen bu kameraların 2019 yılına damgasını vuracağını düşünüyoruz.

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huawei

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