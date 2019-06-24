Mynet Trend

Huawei Mate X çıkış tarihi açıklandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

Huawei Mate X modeli katlanabilir cep telefonlarına göre daha kaliteli görünüyordu. Tasarım açısından da Galaxy Fold ile kıyaslandığında Mate X modelinin biraz daha fazla beğenildiğini söyleyebiliriz. Şirket, birçok kişinin katlanabilir cep telefonları ile ilgili olumsuz düşüncelerini dikkate alarak kendisini geliştirdi.

Huawei Mate X çıkış tarihi açıklandı

Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang önemli açıklamalarda bulundu. Huawei Mate X modelinin en geç Eylül ayında geleceğini ifade eden Pang aynı zamanda garanti de verdi.

Huawei Mate X modeli ile ilgili akıllarda en çok kalan soru, ABD-Çin savaşının etki edip etmediğiydi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin Huawei’yi ticari kara listeye almadan önce bu modelin çıkarıldığı ve böylece Android kullanabileceği ifade edildi.

Son olarak Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung gibi şirketlerin karşılaştığı problemlere maruz kalmamak için ekrana fazladan mesai harcandığı ifade edildi. Ayrıca Mate X modeli ABD hariç her yerde 5G
alarak satışa sunulacak.

Peki sizce de bu model Galaxy Fold gibi fiyasko mu olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

PlayStation Hits listesine yeni oyunlar eklendi

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Captain Cat, Nintendo Switch için ÇıktıCaptain Cat, Nintendo Switch için Çıktı
KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate X Huawei Mate X çıkış tarihi

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gears 5 için beklenmedik bir açıklama geldi

Gears 5 için beklenmedik bir açıklama geldi

Akıllı telefon satın alma rehberi

Akıllı telefon satın alma rehberi

Oppo, Find serisinin yeni cihazı için kolları sıvadı

Oppo, Find serisinin yeni cihazı için kolları sıvadı

Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

Captain Cat, Nintendo Switch için Çıktı

KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!

KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!

Kabuslardan şekillenen Lucah: Born of a Dream, Switch’e geliyor

Kabuslardan şekillenen Lucah: Born of a Dream, Switch’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.