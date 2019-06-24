Huawei Mate X çıkış tarihi açıklandı

Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang önemli açıklamalarda bulundu. Huawei Mate X modelinin en geç Eylül ayında geleceğini ifade eden Pang aynı zamanda garanti de verdi.

Huawei Mate X modeli ile ilgili akıllarda en çok kalan soru, ABD-Çin savaşının etki edip etmediğiydi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin Huawei’yi ticari kara listeye almadan önce bu modelin çıkarıldığı ve böylece Android kullanabileceği ifade edildi.

Son olarak Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsung gibi şirketlerin karşılaştığı problemlere maruz kalmamak için ekrana fazladan mesai harcandığı ifade edildi. Ayrıca Mate X modeli ABD hariç her yerde 5G

alarak satışa sunulacak.

Peki sizce de bu model Galaxy Fold gibi fiyasko mu olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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