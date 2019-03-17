HUAWEI Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasyonunu aldı

Ödül töreninde HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee şunları söyledi: “5G teknolojisi ve ürün formları önceki nesle göre daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı telefonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zorluk. HUAWEI ve TÜV Rheinland ekipleri işbirliğiyle birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Gelecekte, HUAWEI iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon araştırmalarında birlikte çalışmak ve 5G terminallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalışmaya devam edeceğiz.”
TÜV Rheinland Başkan Yardımcısı Stefan Kischka, HUAWEI'yi tebrik etti ve şunları söyledi: "TÜV Rheinland'ın, HUAWEI'nin küresel 5G gücüne tanıklık etmesine sevindim. TÜV Rheinland, kablosuz iletişim teknolojisi alanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni bir 5G dönemi yaratmak, tanıtmak ve tanık olmak için HUAWEI ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”
Balong 5000
HUAWEI'nin ilk 5G akıllı telefonu olan HUAWEI Mate X, firmanın en gelişmiş teknolojisiyle donatıldı. Mate X, 2G, 3G, 4G ve 5G'yi tek bir yonga ile destekleyebilen 7nm'lik Balong 5000 çip setiyle çalışıyor. Balong 5000, 6 GHz'de 4,6 Gbps sunuyor. Böylece 5G'de en yüksek indirme hızını sunarak sektörün çıtasını belirliyor. Balong 5000, kullanıcılar ve telekom operatörleri için farklı donanım gereksinimlerine ve formatlarına uyarlanma yeteneği ile aynı anda SA ve NSA'yı destekleyen dünyanın ilk çipi. Ek olarak, HUAWEI Mate X'in katlanabilen ince gövdesine dört adet 5G anteni yerleştirildi.
CE sertifikasyon testini geçen HUAWEI Mate X, cihaz tasarımı ve tüm geliştirme sürecinde gerekli olan kurallara ve regülasyonlara tamamen uygundur. Beyan edilen şartnamelere göre, radyo frekansı (RF), elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve SAR, CE'nin sertifikalandırma kural ve standartlarını rahatlıkla karşılıyor.
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