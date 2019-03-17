Mynet Trend

HUAWEI Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasyonunu aldı

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 17.03.2019 08:26 | Son Güncelleme

HUAWEI Mate X, bağımsız denetim hizmetlerinde dünya lideri olan TÜV Rheinland tarafından verilen, dünyanın ilk 5G CE sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifika, akıllı telefonun titiz bir test ve değerlendirme sürecinden geçtiğini ve Avrupa Birliği Bildirim Organı tarafından onaylanan dünyanın ilk 5G akıllı telefonu olduğunu gösteriyor.

HUAWEI Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasyonunu aldı

Ödül töreninde HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee şunları söyledi: “5G teknolojisi ve ürün formları önceki nesle göre daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı telefonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zorluk. HUAWEI ve TÜV Rheinland ekipleri işbirliğiyle birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Gelecekte, HUAWEI iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon araştırmalarında birlikte çalışmak ve 5G terminallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalışmaya devam edeceğiz.”

TÜV Rheinland Başkan Yardımcısı Stefan Kischka, HUAWEI'yi tebrik etti ve şunları söyledi: "TÜV Rheinland'ın, HUAWEI'nin küresel 5G gücüne tanıklık etmesine sevindim. TÜV Rheinland, kablosuz iletişim teknolojisi alanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni bir 5G dönemi yaratmak, tanıtmak ve tanık olmak için HUAWEI ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Balong 5000

HUAWEI'nin ilk 5G akıllı telefonu olan HUAWEI Mate X, firmanın en gelişmiş teknolojisiyle donatıldı. Mate X, 2G, 3G, 4G ve 5G'yi tek bir yonga ile destekleyebilen 7nm'lik Balong 5000 çip setiyle çalışıyor. Balong 5000, 6 GHz'de 4,6 Gbps sunuyor. Böylece 5G'de en yüksek indirme hızını sunarak sektörün çıtasını belirliyor. Balong 5000, kullanıcılar ve telekom operatörleri için farklı donanım gereksinimlerine ve formatlarına uyarlanma yeteneği ile aynı anda SA ve NSA'yı destekleyen dünyanın ilk çipi. Ek olarak, HUAWEI Mate X'in katlanabilen ince gövdesine dört adet 5G anteni yerleştirildi.

CE sertifikasyon testini geçen HUAWEI Mate X, cihaz tasarımı ve tüm geliştirme sürecinde gerekli olan kurallara ve regülasyonlara tamamen uygundur. Beyan edilen şartnamelere göre, radyo frekansı (RF), elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve SAR, CE'nin sertifikalandırma kural ve standartlarını rahatlıkla karşılıyor.

Huawei Ne Olur Ne Olmaz Diye Kendi İşletim Sistemini Geliştirmiş!

fragtist

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
Komşuları engelli kadının çığlıklarına koştu! 4 erkek zorla...Komşuları engelli kadının çığlıklarına koştu! 4 erkek zorla...
Survivor’da 2 yeni yarışmacı!Survivor’da 2 yeni yarışmacı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate X 5G CE sertifikasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

'Süper kahraman' Destek yağdı

'Süper kahraman' Destek yağdı

Komşuları engelli kadının çığlıklarına koştu! 4 erkek zorla...

Komşuları engelli kadının çığlıklarına koştu! 4 erkek zorla...

Ferat Üngür serbest bırakıldı

Ferat Üngür serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Epic Store Steam'in dosyalarını mı kurcalıyor? Valve araştıracak

Oyun devleri arasında çok konuşulacak iddia!

Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

Güncelleme geldi! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Toyota uzay yolculuğuna çıkıyor

Dünyanın en büyük otomobil şirketinden şok karar!

Spotify ve Apple davalık oldu

Apple'a büyük şok! Dev şirketle davalık oldu

Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamerayı hızlandıracak

Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamerayı hızlandıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.