HUAWEI Mate X, dünyanın ilk 5G CE sertifikasyonunu aldı

Ödül töreninde HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee şunları söyledi: “5G teknolojisi ve ürün formları önceki nesle göre daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı telefonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zorluk. HUAWEI ve TÜV Rheinland ekipleri işbirliğiyle birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Gelecekte, HUAWEI iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon araştırmalarında birlikte çalışmak ve 5G terminallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalışmaya devam edeceğiz.”

TÜV Rheinland Başkan Yardımcısı Stefan Kischka, HUAWEI'yi tebrik etti ve şunları söyledi: "TÜV Rheinland'ın, HUAWEI'nin küresel 5G gücüne tanıklık etmesine sevindim. TÜV Rheinland, kablosuz iletişim teknolojisi alanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni bir 5G dönemi yaratmak, tanıtmak ve tanık olmak için HUAWEI ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”