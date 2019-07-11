Mynet Trend

Huawei Mate X için pazar çalışmalarına başlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 08:06 | Son Güncelleme

Son dönemde Huawei ismini sıkça duyar olduk. Bu durumun temel nedeni ise ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı oldu. Trump hükümeti bu savaşı kazanabilmek için Çin’in teknoloji tarafındaki en güçlü isimlerinden biri olan Huawei’yi hedef tahtasına oturttu.

Huawei Mate X için pazar çalışmalarına başlandı

Çeşitli yaptırımlar ile Çinli üreticinin şirket değerini tepetaklak eden Trump hükümeti, kısa süre önce de yaptırımların devam etmesi için herhangi bir neden bulunmayacağını açıklamıştı.
Bu açıklama, Huawei sahiplerine derin bir oh çektirdi. Elbette bu açıklama sonrası Çinli üreticinin eski parlak günlerine dönüp dönemeyeceği büyük merak konusu.

Görünen o ki Huawei, yaptırım kararları ve söylentilere aldırış etmeden daha önce hazırladığı ürün takvimini işletmeye devam ediyor.

Çinli üretici bu yılın başlarında tanıttığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate X için geri sayıma geçmiş durumda. Hatırlanacağı üzere daha önce Huawei Mate X’in Eylül ayında global pazarda satışa sunulacağı belirtilmişti. Bu tarihin yaklaşması üzerine Çinli şirket pazar çalışmalarına hız verdi.

İşte kendi evinden yani Çin’den başlayan Huawei, bütün mağazalarını MateX’in posterleriyle süslemeye başladı.

Eğer Huawei’nin katlanabilir ekranlı modeli, Galaxy Fold gibi aksilikler yaşamazsa bu alanda önemli bir satış başarısı elde edebilir.

İndirime giren Xbox One oyunları – 9 Temmuz haftası

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
El Konsolu Nintendo Switch Lite Duyuruldu!El Konsolu Nintendo Switch Lite Duyuruldu!
Cuphead Netflix Animasyonu Olarak Geliyor!Cuphead Netflix Animasyonu Olarak Geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate X huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse öldüğüne inanamadı

Kimse öldüğüne inanamadı

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mate 30 çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak

Mate 30 çok farklı bir tasarımla geliyor

El Konsolu Nintendo Switch Lite Duyuruldu!

El Konsolu Nintendo Switch Lite Duyuruldu!

Cuphead Netflix Animasyonu Olarak Geliyor!

Cuphead Netflix Animasyonu Olarak Geliyor!

Fortnite v9.30 İçerik Güncellemesi Yayınlandı

Fortnite v9.30 İçerik Güncellemesi Yayınlandı

Bütçe dostu akıllı telefon: Honor 8X’i inceledik

Bütçe dostu akıllı telefon Türkiye'de satışa sunuldu

Apple o MacBook'u satıştan kaldırdı

Flaş karar! Satıştan kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.