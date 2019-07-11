Huawei Mate X için pazar çalışmalarına başlandı

Çeşitli yaptırımlar ile Çinli üreticinin şirket değerini tepetaklak eden Trump hükümeti, kısa süre önce de yaptırımların devam etmesi için herhangi bir neden bulunmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklama, Huawei sahiplerine derin bir oh çektirdi. Elbette bu açıklama sonrası Çinli üreticinin eski parlak günlerine dönüp dönemeyeceği büyük merak konusu.

Görünen o ki Huawei, yaptırım kararları ve söylentilere aldırış etmeden daha önce hazırladığı ürün takvimini işletmeye devam ediyor.

Çinli üretici bu yılın başlarında tanıttığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate X için geri sayıma geçmiş durumda. Hatırlanacağı üzere daha önce Huawei Mate X’in Eylül ayında global pazarda satışa sunulacağı belirtilmişti. Bu tarihin yaklaşması üzerine Çinli şirket pazar çalışmalarına hız verdi.

İşte kendi evinden yani Çin’den başlayan Huawei, bütün mağazalarını MateX’in posterleriyle süslemeye başladı.

Eğer Huawei’nin katlanabilir ekranlı modeli, Galaxy Fold gibi aksilikler yaşamazsa bu alanda önemli bir satış başarısı elde edebilir.

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