Huawei MateBook X Pro fark yaratacak

MWC 19 etkinliğinde sahne alan Huawei, yeni katlanabilir telefonunun yanında Apple’ın MacBook modellerine rakip olacak olan MateBook X Pro’yu tanıttı. Huawei, MateBook X Pro ile sunduğu özelliklerin yanında macOS ile iOS arasındaki etkileşimi kendi ekosistemine getiriyor.

MateBook X Pro, 3000×2000 çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor. 13.9 inç büyüklüğündeki bu ekran 450 nit parlaklığa sahip. Kalbinde Intel’in 8. nesil i5 ve i7 işlemcilerini barındıran bu model 8 GB RAM ve 16 GB RAM opsiyonları ile geliyor.

MateBook X Pro’nun grafik biriminde ise Nvidia’nın MX250 ve MX150 modelleri tercih edilmiş. Ancak bu bilgisayara harici yoldan Nvidia RTX 2080 modellerinin bağlanabildiğini belirtelim.

Huawei bir de bu etkinlikte MateBook 14’ü de tanıttı. MateBook 14 modeli de donanım açısından MateBook X Pro’ya yakın bir deneyim sunuyor. Bu model kutusundan yine Intel’in 8. nesil işlemcisi ve Nvidia MX250 grafik birimi ile çıkıyor.

Asıl bombayı Huawei yazılım ile patlatıyor. Bildiğiniz gibi macOS ve iOS’te AirDrop ve evrensel pano özellikleri yer alıyor. MateBook X Pro ve MateBook 14 ile bu özellikler Huawei cihazlarına da geliyor.

Yani bu bilgisayarlara ve Huawei marka bir telefona sahipseniz, AirDrop benzeri sistem ile dosya transferi yapabileceksiniz. Ayrıca telefonda kopyaladığınız herhangi bir şeyi direkt PC’ye yapıştırabileceksiniz.

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