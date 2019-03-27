Huawei MediaPad M5 Lite sonunda duyuruldu

Kirin 710 işlemciden güç alacak MediaPad M5 Lite modelinin RAM özelliği biraz yetersiz kalabilir. 4 GB RAM kullanılan üründe, işlemci hızının daha çok ön planda olacağını söyleyebiliriz. Android Pie, GPU Turbo 2.0, EMUI 9.0 gibi özellikler hazır olarak bulunacak. Böylece modelin çok daha canlı bir arayüze sahip olması sağlanacak. Bu sayede bazı güvenlik yazılımını da ücretsiz olarak alabileceksiniz.

Kamera Özellikleri



MediaPad M5 Lite ile ilgili kamera özelliklerinden de bahsetmek gerekiyor. Arka kamera 13 MP olan bu modelin, ön kamerası ise 8 MP. Bu da orta segment bir tablet için oldukça iyi. F/2.2 diyafram ve otomatik netleme imkanı da yer alacak. Tasarım olarak hafif olması nedeniyle fotoğraf çekerken zorlanma ihtimaliniz de ortadan kalkıyor.

Model genel olarak değerlendirildiğinde; orta sınıfa göre oldukça iyi ve bazı üstün özelliklere de sahip. Bu modelle ilgili tüm görüşlerinizi, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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