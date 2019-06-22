Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Tanıtılan 3 model içerisinde hiç şüphesiz en çok dikkat çekeni, üst segmente hitap eden özellikleriyle Huawei Nova 5 Pro oldu.

Nova 5 Pro’nun bu kadar çok dikkat çekmesinin temel nedeni ise Huawei’nin beklenenin de altında açıkladığı fiyat etiketi oldu.

Malum, Çinli üretici şu aralar hayli zorlu bir süreçten geçiyor. ABD tarafından kara listeye alınan Huawei’ye Google başta olmak üzere pek çok Amerikalı teknoloji şirketi yaptırım uygulama kararı almıştı. Dolayısıyla mevcut şartlar altında Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli için beklentilerin altında bir etiket açıklaması, doğru bir hamle oldu.

Peki Huawei Nova 5 Pro, kullanıcılarına nasıl bir performans vaat ediyor? Dilerseniz artık telefonun teknik özelliklerine geçiş yapalım.

P30 Pro benzeri bir teknik donanım

Huawei’nin üst segmentteki yeni modeli aynı P30 Pro ve Mate 20 Pro’da olduğu gibi Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Bilindiği üzere bu yonga seti, hali hazırda Huawei tarafından üretilen en güçlü yonga olma özelliğini taşıyor.

RAM tarafında da kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi başaran model sistemini 8GB’lık bir bellek ile destekliyor. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise 128GB ve 256GB’lık iki farklı opsiyonun olduğunu görüyoruz. Ayrıca Nova 5 Pro’da Nano Memory desteği de bulunuyor.