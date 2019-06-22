Huawei Nova 5 Pro : Orta segment fiyat, üst segment performans

Tanıtılan 3 model içerisinde hiç şüphesiz en çok dikkat çekeni, üst segmente hitap eden özellikleriyle Huawei Nova 5 Pro oldu.
Nova 5 Pro’nun bu kadar çok dikkat çekmesinin temel nedeni ise Huawei’nin beklenenin de altında açıkladığı fiyat etiketi oldu.
Malum, Çinli üretici şu aralar hayli zorlu bir süreçten geçiyor. ABD tarafından kara listeye alınan Huawei’ye Google başta olmak üzere pek çok Amerikalı teknoloji şirketi yaptırım uygulama kararı almıştı. Dolayısıyla mevcut şartlar altında Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli için beklentilerin altında bir etiket açıklaması, doğru bir hamle oldu.
Peki Huawei Nova 5 Pro, kullanıcılarına nasıl bir performans vaat ediyor? Dilerseniz artık telefonun teknik özelliklerine geçiş yapalım.
P30 Pro benzeri bir teknik donanım
Huawei’nin üst segmentteki yeni modeli aynı P30 Pro ve Mate 20 Pro’da olduğu gibi Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. Bilindiği üzere bu yonga seti, hali hazırda Huawei tarafından üretilen en güçlü yonga olma özelliğini taşıyor.
RAM tarafında da kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi başaran model sistemini 8GB’lık bir bellek ile destekliyor. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise 128GB ve 256GB’lık iki farklı opsiyonun olduğunu görüyoruz. Ayrıca Nova 5 Pro’da Nano Memory desteği de bulunuyor.
Teknoloji gündemini takip edenlerin de bildiği üzere, Nano Memory patenti Huawei’ye ait olan bir hafıza kartı teknolojisi. Dolayısıyla Nova 5 Pro’da da Nano Memory desteğiyle telefonun depolama alanını 256GB daha yükseltebiliyorsunuz.
Beklentileri karşılayan bir kamera kurulumu
Gelelim Nova 5 Pro modelinde yer alan kamera kurulumuna. Malum, Huawei kamera performansı söz konusu olduğunda daima rakiplerinin bir tık önünde yer alan bir şirket. Fakat baştan belirtmeliyiz ki Nova 5 Pro’dan P30 Pro ya da Mate 20 Pro tarzı bir kamera performansı beklemek gerçekçi olmaz. Çünkü bahse konu iki modelde kamera tarafında Leica imzası bulunuyordu.
Huawei Nova 5 Pro’ya baktığımızda telefonun arka tarafında 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, 16 MP, f/2.2, (wide), 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) dedicated macro camera, 2 MP, f/2.4, depth sensor özelliklerinde 4’lü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz.
Telefonun ön tarafında ise su damlası çentiğine konumlandırılmış 32MP’lik ön kamera yer alıyor. Nova 5 Pro, 30fps’te 2K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Modern bir tasarım çizgisi
Huawei, P30 Pro’da tercih ettiği tasarım çizgisini Nova 5 Pro modelinde de devam ettirmiş. Nova 5 Pro’da 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik OLED ekran yer alıyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise yaklaşık olarak yüzde 85.1 dolaylarında.
Ön kamera su damlası çentiği içerisine konumlandırılmış. Kısaca özetlemek gerekirse telefonun modern bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.
Arka tarafa baktığımızda dikey olarak konumlandırılmış 3’lü kamera modülü ve yanında da flash ile 2MP’lik derinlik kamerasını görüyoruz.
Parmak izi okuyucusu ise ekranın altına yerleştirilmiş. Bu anlamda da Nova 5 Pro’nun beklentileri karşıladığını söylemek mümkün.
4000 mAh kapasitesine sahip pili ile kullanıcılarına günü çıkarma imkanı sunan model, uygun fiyatıyla odak noktası oldu. Çinli üretici 128GB’lık versiyon için 385 euro talep ederken, 256GB’lık versiyon içinde 440 euroluk bir etiket belirlemiş durumda.
Açık konuşmak gerekirse bu fiyatlara üst seviye bir orta segment model bile almak hayli zor. Tam olarak bu sebepten ötürü, Nova 5 pro’nun fiyat anlamında hayli cazip olduğu söylenebilir.
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