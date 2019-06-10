Huawei Nova 5i performans testinde ortaya çıktı

Google sonrasında Intel, Qualcomm ve Broadcom gibi isimler de Çinli üreticiyi boykot kararı almıştı. Çinli üreticiye son darbe ise Facebook’tan geldi. Facebook tarafından yapılan açıklamada Huawei’nin yeni modellerinde WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarının çalışmayacağı belirtildi. Nitekim bu kapsama hali hazırda test aşamasında olan Huawei cihazları da giriyor.

Çinli üreticinin performans testlerinde boy gösteren yeni modeli Nova 5i de bu modellerden biri.

Kısa süre önce 4GB RAM’le Geekbench’te ortaya çıkan Huawei Nova 5i, bu sefer de 6GB’lık versiyonuyla performans testinde göründü.

Snapdragon 710 yonga setinden güç alan model, sistemini 6GB RAM ile destekliyor. 64GB dahili depolama alanıyla gelecek olan cihaz 2310 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ekranıyla da dikkat çekiyor.

Huawei’nin orta segmentteki yeni modeli tek çekirdek testinden 1516, çok çekirdek testinden ise 5193 puan aldı. Bu puanların orta segment bir model için ideal olduğu söylenebilir.

Apple ile tüm dünya dalga geçiyor!



