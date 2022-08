Huawei Online Mağaza'da yaza özel indirim ve teklifler

İSTANBUL (AA) - Huawei Online Mağaza, tüketicilerin kendileri için en doğru giyilebilir cihazları seçebilmeleri için FreeBuds Pro 2, Watch Fit 2 ve Watch GT 3 Pro serilerinde kampanya fırsatları sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, estetiğin ve teknolojinin bir araya geldiği, yalnızca işlevsel bir cihaz değil, aynı zamanda bir aksesuar olarak kullanıcıların karakterini yansıttığı giyilebilir teknoloji ürünleri yaz aylarında önemini artırıyor.

Huawei FreeBuds Pro 2, iki sürücüyü akıllı bir şekilde koordine ederek ses performansı için uyum içinde çalışmalarını sağlayan bir "Ultra-hearing True Sound Dual Driver" ses sistemine sahip. Parlak ve hassas tiz ile yüksek tonlar üretmek için genellikle üst düzey kulaklıklarda bulunan düzlemsel bir diyaframın yanı sıra daha güçlü bas sağlamak için orta ve düşük frekanslar için dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü kullanıyor. FreeBuds Pro 2, 18 Hz-48 KHz frekans aralığı sunarak, sınıfındaki en geniş frekans aralığını sunan modellerden biri olma özelliğine sahip.

Huawei Watch Fit 2 Serisi, teknoloji ve modayı bir arada seven tüketiciler için özel tasarlandı. Geliştirilmiş tasarımı ve sağlık deneyimi ile giriş seviyesi bir akıllı saat. 1,74 inç yuvarlatılmış dikdörtgen ekranıyla, daha da etkileşimli, sezgisel bir deneyim için yeni satranç tahtası arayüz tasarımıyla orijinal Huawei Watch Fit'in arayüz tasarımını devralıyor. Önceki modellerden farklı olarak Huawei Watch Fit 2 bir hoparlörle birlikte geliyor ve kullanıcıların akıllı telefonlarını ellerine bile almadan bluetooth üzerinden telefonla konuşmalarını kolaylaştırıyor. Fitness animasyonu ve sesli antrenör, daha sürükleyici bir ses deneyimi için geliştirilirken, kalp atış hızından kandaki oksijene ve uykuya kadar her şeyi izleyen bir dizi sağlık işlevi, kullanıcıların tüm gün, her gün sağlıklarını takip etmelerine yardımcı oluyor.

Titanyum ve seramik sürümleri bulunan Huawei Watch GT 3 Pro, yeni bir arayüz tasarımı, birinci sınıf malzemeler, ultra net geniş ekran, hızlı kablosuz şarj, 14 güne varan pil ömrü ve geniş bir saat kadran yelpazesine sahip. Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei giyilebilir cihazlarda ilk kez EKG analizini sunuyor. TruSeen 5.0+ veri izleme teknolojisiyle, doğru kalp sağlığı ölçümünün yanı sıra kan oksijen oranını izlemeyi kolaylaştırıyor. Gerçekten kullanıcıya özel bir egzersiz deneyimi için 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak tamamen yeni dalış ve golf modu ile spor izleme yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Akıllı bir koşu planı için daha doğru coğrafi konum verileri ve Çift Bantlı Beş Sistemli GNSS konumlandırma, tüm yeteneklerdeki koşucular için ekstra kolaylık sağlıyor.

Beyaz seramik, gümüş orman ve gümüş mavi renk seçeneklerine sahip FreeBuds Pro 2, 3 bin 499 TL fiyatla tüketicilerle buluşurken Huawei Online Mağaza üzerinde ayrıca sepette 300 TL indirim uygulanıyor. Huawei Band 4 hediyesiyle birlikte kullanıcılarla buluşan FreeBuds Pro 2 için yüzde 50 indirimle uzatılmış garantinin yanında kayıp kulaklık desteği de sunuluyor. Ürünü satın aldıktan sonra sitede yorumlarını paylaşan kullanıcılar ayrıca koruyucu kılıf da kazanıyor.

Huawei Watch Fit 2 fiyatı, seçilen modeline göre 2 bin 299 TL ile 2 bin 999 TL arasında değişiyor. FreeBuds Pro 2 ile birlikte alınırsa 500 TL indirim uygulanıp iki ürünün birden fiyatı 5 bin 298 TL'den başlıyor. Gümüş modeli alımına özel özel FreeBuds SE Mavi ve Kayış sadece 499 TL. Ürün satın alındıktan sonra Huawei Topluluk sayfasında deneyimlerini paylaşan kullanıcılar ayrıca 999 TL değerinde Huawei Band 6 kazanma şansı yakalıyor. Ayrıca Huawei Online Mağaza üzerinden vade farksız peşin fiyatına 4 taksitte ödeme yapılabiliyor.

Huawei Watch GT 3 Pro titanyum kasalı modelleri 5 bin 499 TL fiyatla sunulurken deri kayışlı model için fazladan sepette 300 TL indirim uygulanıyor. Titanyum kayışlı modelde ise FreeBuds Pro 2 ile birlikte alınırsa 500 TL indirim uygulanıp iki ürünün birden fiyatı 10 bin 498 TL oluyor. Seramik kasalı ve kayışlı model 8.499 TL fiyatla satışa sunulurken, yorum bırakan kullanıcılara 499 TL değerinde Huawei Akıllı Tartı kazanıyor. Seramik kayışlı model de FreeBuds Pro 2 ile birlikte alınırsa 500 TL indirim uygulanıp iki ürünün birden fiyatı 11 bin 498 TL oluyor.