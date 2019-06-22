Huawei P30’a yakından bakıyoruz

7.57mm kalınlıkta ve 165 gram ağırlıktaki Huawei P30, P30 Pro’ya kıyasla daha ince ve hafif bir telefon. Kıvrımlı tasarım hatları sayesinde tek elde kullanımı kolay. Zaten tasarım çizgisi olarak pek de farklı değil. Ön kısımda fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da çıkıntılı olarak konumlandırılan 3 kamerayı görüyoruz. Aynı zamanda arka kısım, kir ve parmak izi tutabiliyor.
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Huawei P30, 6.1 inç değerde OLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, farklı zaman aralıklarında, farklı mekânla gayet iyi görüntüler sunabiliyor. Dokunuşlara verdiği tepkiler çok iyi. Ekran çerçeve oranının da %85.8 olduğunu belirtelim.
Ürün, P30’da da kullanılan Kirin 980 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama değerleri var. Android 9 işletim sistemi ve akıcı arayüzü sayesinde performanslı ve rahat bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Google Play Store’da yer alan oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.
P30 Pro’un arka tarafında toplamda 4 kamera yer alırken, P30’da ise 3 kamera var. 3D kamera es geçilmiş. Öte yandan P30 Pro’daki kamera sisteminde daha geniş diyafram aralığı vardı, böylece düşük ışık koşullarında bile daha iyi sonuçlar verebiliyordu. Yine de, P30’un gayet iyi kalitesi var.
Ürünün arka tarafında 40 + 16 + 8MP’den oluşan üçlü kamera sistemi var. Fotoğraf çekim kalitesi çok iyi. Ek olarak 30X dijital zoom da yapabiliyorsunuz. P30’da 50x dijital zoom değeri olduğunu da ekleyelim.
P30’un ön tarafında ise 32MP kamera var ve çeşitli filtre – makyaj efektleriyle güzel selfie’ler elde edebilirsiniz.
Telefonun 3650mAh değerdeki pili, Huawei Super Charge teknolojisini destekliyor ve böylece yarım saatte yüzde 60’a kadar şarj olabiliyor. P30 Pro’da yer verilen 40w hızlı şarj, kablosuz hızlı şarj ve ters şarj gibi detaylar için bu telefonda yok.
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