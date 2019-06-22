Huawei P30’a yakından bakıyoruz

7.57mm kalınlıkta ve 165 gram ağırlıktaki Huawei P30, P30 Pro’ya kıyasla daha ince ve hafif bir telefon. Kıvrımlı tasarım hatları sayesinde tek elde kullanımı kolay. Zaten tasarım çizgisi olarak pek de farklı değil. Ön kısımda fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da çıkıntılı olarak konumlandırılan 3 kamerayı görüyoruz. Aynı zamanda arka kısım, kir ve parmak izi tutabiliyor.

8.

Huawei P30, 6.1 inç değerde OLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, farklı zaman aralıklarında, farklı mekânla gayet iyi görüntüler sunabiliyor. Dokunuşlara verdiği tepkiler çok iyi. Ekran çerçeve oranının da %85.8 olduğunu belirtelim.

Ürün, P30’da da kullanılan Kirin 980 çipsetiyle geliyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama değerleri var. Android 9 işletim sistemi ve akıcı arayüzü sayesinde performanslı ve rahat bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Google Play Store’da yer alan oyun ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

P30 Pro’un arka tarafında toplamda 4 kamera yer alırken, P30’da ise 3 kamera var. 3D kamera es geçilmiş. Öte yandan P30 Pro’daki kamera sisteminde daha geniş diyafram aralığı vardı, böylece düşük ışık koşullarında bile daha iyi sonuçlar verebiliyordu. Yine de, P30’un gayet iyi kalitesi var.