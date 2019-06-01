Huawei P30 Lite inceleme altında! Toplamda 4 kameralı telefon

P20 Lite ile kısaca karşılaştırmamız gerekirse, ön kısımdaki ekran çentiği küçülmüş ve damla çentik formunu almış. Ekran boyutu 6 inçin üstüne çıkmış ve bu kez arka tarafta 3 kamera yer alıyor.

P30 Lite, 6.15 inç değerde IPS ekrana sahip. 1080 x 2312 çözünürlük sunan ekran, gayet iyi bir görüntü kalitesine sahip, aynı zamanda göz konforu modu da var ve en ufak dokunuşlarınıza hızlı cevaplar verebiliyor.

Kirin 710 çipsetinin kullanıldığı ürün, 4GB RAM ve 128GB depolama değerlerine sahip. Genel olarak iyi bir performansı var ve pek çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Örneğin, Super Mario Run ve PUBG gibi.

Telefonun en dikkat çekici tarafı ise, arka kısımdaki 3’lü kamera sistemi. 45+8+2MP’den oluşan bu sistem sayesinde, özellikle iyi ışıklı ortamlarda detaylı fotoğraflar elde edebilirsiniz. İster normal çekin, ister 120 derecelik geniş açı ile çekin, isterseniz de 2X optik zoom özelliğini kullanın. Fotoğraf tutkunları için P30 Lite’ın güzel çözümleri var. Video kayıt kalitesi ise, fotoğraf kalitesiyle kıyaslandığında biraz zayıf kalmış.