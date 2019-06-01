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Huawei P30 Lite inceleme altında! Toplamda 4 kameralı telefon

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Huawei P30 Lite, P30 serisinin en uygun fiyatlı ve haliyle özellikleri kırpılmış üyesi. Öte yandan, serinin en hafif ve en ince telefonu. Ürün, 159 gram ağırlıkta ve 7.4mm kalınlıkta. Tasarım detaylarına baktığımızda, oldukça şık, pürüzsüz ve parlak arka yüzeyi sayesinde bir mücevher havası taşıyor. Tabii bu yüzey kısa süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor, avuçta terlemelere yol açabiliyor.

Huawei P30 Lite inceleme altında! Toplamda 4 kameralı telefon

P20 Lite ile kısaca karşılaştırmamız gerekirse, ön kısımdaki ekran çentiği küçülmüş ve damla çentik formunu almış. Ekran boyutu 6 inçin üstüne çıkmış ve bu kez arka tarafta 3 kamera yer alıyor.
P30 Lite, 6.15 inç değerde IPS ekrana sahip. 1080 x 2312 çözünürlük sunan ekran, gayet iyi bir görüntü kalitesine sahip, aynı zamanda göz konforu modu da var ve en ufak dokunuşlarınıza hızlı cevaplar verebiliyor.

Kirin 710 çipsetinin kullanıldığı ürün, 4GB RAM ve 128GB depolama değerlerine sahip. Genel olarak iyi bir performansı var ve pek çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Örneğin, Super Mario Run ve PUBG gibi.

Telefonun en dikkat çekici tarafı ise, arka kısımdaki 3’lü kamera sistemi. 45+8+2MP’den oluşan bu sistem sayesinde, özellikle iyi ışıklı ortamlarda detaylı fotoğraflar elde edebilirsiniz. İster normal çekin, ister 120 derecelik geniş açı ile çekin, isterseniz de 2X optik zoom özelliğini kullanın. Fotoğraf tutkunları için P30 Lite’ın güzel çözümleri var. Video kayıt kalitesi ise, fotoğraf kalitesiyle kıyaslandığında biraz zayıf kalmış.

Ön tarafa baktığımızda da damla çentik ortasında konumlandırılmış 24MP selfie kamerasını görüyoruz, ki onun da gün ışığında iyi bir performansı var. Düşük ışık koşullarında iki kameranın da kalitesinde düşüşler söz konusu.

Huawei’nin HiVision teknolojisi ve yapay zeka teknolojisini de barındıran kameralar, merak ettiklerinizi öğrenmeniz, internet alışverişleriniz ve hatta tercüme gibi konularda da yardımınıza koşuyor.

Huawei P30 Lite, 3340mAh pile sahip ve hızlı şarj desteği de var. Ürün, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Güç tasarruf modunu aktifleştirdiğinizde ise, kullanım ömrünü biraz daha artırabiliyorsunuz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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