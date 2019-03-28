Huawei P30 Pro DxOMark puanı ile tarih yazdı!

Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen amiral gemisi modelleri P30 serisini tanıttı. Huawei P30 Pro ile kamera konusunda çığır açan Huawei, DxOMark’tan aldığı puan ile yine zirveye oturdu. Fotoğraf makinelerinin ve mobil cihazların kameralarını değerlendiren ve verdiği puanlar genel geçer kabul gören DxOMark ekibi, P30 Pro modeline tam 112 puan verdi.

112 puan ile listenin zirvesine oturan P30 Pro, 109 puanlık Huawei Mate 20 Pro ve P20 Pro modelini geride bıraktı. DxOMark’ın şu an ilk üç sırasında Huawei modellerinin olması da, firmanın fotoğraf konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi aslında.

Huawei P30 Pro, fotoğraf bölümünden 119 puan ve video bölümünden ise 97 puan almayı başarıyor. Pozlama, flaş ve odaklama alanlarında aldığı puan ile rakiplerini kıskandıran P30 Pro’nun rekorunu iPhone 11 bile geçemeyecek.

DxOMark’ta artık uzun yıllar Huawei lider konumda olacak gibi görünüyor. Bakalım rakip firmalar DxOMark’ta liderliğe ortak olmak için atılımlar yapacak mı?

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