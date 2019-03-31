HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, İstinyePark Deneyim Mağazası’nı 6 Nisan’da Açıyor

Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan HUAWEI’nin yeni P30 Serisi, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda tüketiciler ile buluşacak. HUAWEI SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatılan HUAWEI P30 Pro, kullanıcıların fotoğrafçılık anlayışlarını değiştirecek. Sensör teknolojisindeki temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla elde edilen çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında olağanüstü fotoğraf ve video çekimi kabiliyetlerini kullanıcılar İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda deneyimleme fırsatı bulacaklar.
HUAWEI, İstinye Park Deneyim Mağazası’nın açılışını indirim ve hediyeler ile kutluyor.
HUAWEI İstinyePark Deneyim Mağazası’nın açılışına özel olarak P30 Serisi haricindeki tüm ürünlerde 6 – 7 Nisan tarihlerinde yüzde 20 indirim fırsatı teknoloji meraklılarını bekliyor. Bu tarihlerde Deneyim Mağazası’ndan P30 ve P30 Pro alanlara ise WATCH GT akıllı saat hediye ediliyor. Satın alma sırasında HUAWEI HiCare üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar da 3 ay süreli ekran garantisi elde ediyor.
Ayrıca, açılışa özel olarak deneyim mağazası misafirlerini birçok hediye bekliyor. Açılış günü 200 adet HUAWEI Sport Armband’in yanı sıra 50’şer adet HUAWEI Kablosuz Tripod selfie çubuğu, HUAWEI Moonlight CF33 selfie çubuğu, Sport Bluetooth Headphones Lite ve Quick Charge destekli araç şarj adaptörü stoklarla sınırlı olmak üzere hediye edilecek.
İstinyePark'ta 6 Nisan saat 12:00'da açılacak HUAWEI Deneyim Mağazası, tüketicilere markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunacak. Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve daha birçok HUAWEI ürünü, kullanıcıların kendilerini deneyimlemesi için hazır bulunacak.
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