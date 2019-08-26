Huawei Y9 Prime 2019 : Dev ekranlı, pop-up kameralı telefon

Huawei Y9 Prime 2019, 8.8mm kalınlıktaki telefon, 196.8 gram ağırlıkta. Pek ince ve hafif bir telefon olduğunu söyleyemeyiz. Genelde iki elle kullanımı rahat olan ürünün cam görünümlü arka yüzeyi, bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün ilk etapta en çok dikkat çeken tarafı, ön kısmının neredeyse tamamen ekrana ayrılmış olması. Herhangi fiziksel bir tuş, selfie kamera ya da çentik yer almıyor. Ön kamerayı pop-up olarak gizleyen Huawei, bu sayede tam ekran deneyimini sunmayı başarabilmiş.

Ürünün tekrar arka tarafına baktığımızda ise, üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörünü görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensör, gayet seri ve sorunsuz çalışıyor.

Y9 Prime 2019’da 6.59 inç değerde, FHD+ çözünürlük sunan TFT LCD ekran bulunuyor. Dokunuşlara gayet hızlı cevaplar veren bu ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında gayet net görüntüler sunabiliyor. Böylece tam ekranın keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz ayarlara giderek renk sıcaklıkları üzerine düzenlemeler yapabilir, uzun süreli okumalarınız içinde göz konforu modunu aktifleştirebilirsiniz.