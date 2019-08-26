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Huawei Y9 Prime 2019 : Dev ekranlı, pop-up kameralı telefon

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Her geçen gün yükselişini sürdüren Huawei, son dönemde tam ekranlı ve pop-up selfie kamera sistemine sahip akıllı telefonu Y9 Prime 2019 ile gündemde. İşte Huawei Y9 Prime 2019’a dair dikkat çekici özellikleri.

Huawei Y9 Prime 2019 : Dev ekranlı, pop-up kameralı telefon

Huawei Y9 Prime 2019, 8.8mm kalınlıktaki telefon, 196.8 gram ağırlıkta. Pek ince ve hafif bir telefon olduğunu söyleyemeyiz. Genelde iki elle kullanımı rahat olan ürünün cam görünümlü arka yüzeyi, bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün ilk etapta en çok dikkat çeken tarafı, ön kısmının neredeyse tamamen ekrana ayrılmış olması. Herhangi fiziksel bir tuş, selfie kamera ya da çentik yer almıyor. Ön kamerayı pop-up olarak gizleyen Huawei, bu sayede tam ekran deneyimini sunmayı başarabilmiş.

Ürünün tekrar arka tarafına baktığımızda ise, üçlü kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensörünü görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensör, gayet seri ve sorunsuz çalışıyor.

Y9 Prime 2019’da 6.59 inç değerde, FHD+ çözünürlük sunan TFT LCD ekran bulunuyor. Dokunuşlara gayet hızlı cevaplar veren bu ekran, iç ve dış mekan kullanımlarında gayet net görüntüler sunabiliyor. Böylece tam ekranın keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz ayarlara giderek renk sıcaklıkları üzerine düzenlemeler yapabilir, uzun süreli okumalarınız içinde göz konforu modunu aktifleştirebilirsiniz.

Hisilicon Kirin 710F işlemcinin bulunduğu telefonda 4GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. microSD desteği de sunuluyor. Android 9 işletim sistemiyle gelen ve kolay bir kullanım sunan telefonda pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Ve gelelim kameralara. Y9 Prime 2019’un arka tarafında 16+8+2MP’den oluşan üçlü kamera sistemi var. Bunlardan bir tanesi ultra geniş açılı, bir tanesi de derinlik sensörü olarak işliyor. Çekim modlarına baktığımızda, hızlı ve yavaş çekim gibi seçeneklerin de olduğunu görüyoruz. Telefonun ön tarafında ise, 1 saniyede açılabilen 16MP’lik selfie kamera var. İki kamera da özellikle iyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veriyor.

Çıkarılamaz 4000mAh pile sahip olan telefon, başta da belirttiğimiz gibi özellikle büyük ekranı ve kameralarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Huawei Y9 Prime 2019, şu an ülkemizde 2500 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

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huawei Y9 Prime 2019

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