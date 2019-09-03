Huawei, yeni FreeBuds kulaklıklarını paylaştı

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere Kirin ile yepyeni bir ses deneyiminden bahsedilmiş. Ayrıca kulaklık şeklinde kutuya giren Kirin çipleri de yeni Freebuds modellerinin dahili çip ile geleceğini gösteriyor. Bu Apple’ın yeni Airpods modelinde kullandığına benzer bir çözüm olabilir.

Huawei’nin yeni kablosuz kulaklıklarında dahili çip kullanması, bu kulaklıkların daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yine de konu hakkında daha detaylı bilgileri önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan IFA etkinliğinde edineceğiz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Son günlerde yeni Huawei modellerinde YouTube, Google Drive ve benzeri Google uygulamalarının kullanılamayacağına dair bazı iddialar dolaşıyor. Çinli üretici henüz bu iddiaları yalanlamış ya da kabul etmiş değil. Zira Mate 30 etkinliğinin geciktirilmesi de bu iddialarla ilişkilendirilmiş durumda.

Apple diğer cihazların yerini tespit edebilecek!

