Huawei yeni işletim sistemini ilk defa deneyecek

Hatırlayacağınız üzere Huawei, ABD yaptırım listesinde yer aldı ve o günden sonra bir daha da belli doğrulmadı. Wi-Fi Birliği’nden bile çıkarılan şirket, adeta çöp haline gelmek üzereydi. Bunun üzerine Huawei kendi işletim sistemini kurarak Google Android sistemine meydan okudu.

Şirketin işletim sisteminin işe yarayıp yaramadığını görebilmesi için öncelikli olarak yeni çıkaracağı bir akıllı telefonda kullanması gerekiyor. Böylece işletim sisteminin hızı ile birlikte ne tür bir fonksiyon ile çalışacağını da görmüş olacak. Gelen başka bir habere göre de Google şirketinin uzun bir süredir üzerinde denemeler yaptığı mikro çekirdeklere dayanan işletim sistemi Fuchsia ile Hong Meng OS birbirlerine benzerlik gösteriyor.

Google henüz bu teknolojiyi piyasaya sürmeden Huawei gibi bir şirketin kullanması muhtemelen büyük bir etki yaratacaktır. Huawei şirketi mümkün olduğunca Google Android işletim sistemine güçlü bir alternatif oluşturmak istiyor. Elbette bunu başarabilmesi için kendi işletim sistemini dünya piyasasında kabul edilebilir bir pozisyona getirmesi gerekiyor.