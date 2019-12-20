Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

Bildiğiniz gibi Huawei’nin tepe yonga seti Kirin 990’da 5G modem yer almıyordu. Huawei bu açığı Balong 5000 5G modem ile kapatıyordu.

Çinli dev, Kirin 990 5G yonga seti ile Balong 5000 5G modemden kurtulmuş ve 5G’yi yonga setine entegre etmeyi başarmıştı. Daha stabil ve hızlı olan bu yeni 5G modem, yeni katlanabilir telefonda yer alıyor.

Mate X’in 5G modeli olarak tanımlayabileceğimiz Mate Xs’te, 8.0 inç büyüklüğünde 2480×2200 çözünürlüğünde AMOLE ekran yer alıyor. Katlandığı zaman 6.6 inç 2480×1148 piksel ve 6.38 inçlik 2480×892 piksel ekrana sahip olan telefonda 8 GB RAM yer alıyor.

512 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar; 40 Megapiksel geniş açı (f/1.8, 27 mm) + 16 Megapiksellik ultra geniş açı (f/2.2, 17 mm) + 8 Megapiksellik telefoto (f/2.4, 52 mm) olarak belirlenmiş durumda.

55W hızlı şarj desteki 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun detaylar Mart ayında düzenlenecek olan etkinlikte paylaşılacak. 2.400 dolar fiyat ile satışa sunulacak olan yeni katlanabilir telefon, bakalım ülkemize gelecek mi?