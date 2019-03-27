Huawei, yeni P30 Pro modelini resmi olarak tanıttı!

Yeni seriden P30 Pro, tıpkı Mate 20 Pro modelinde olduğu gibi Kirin 980 işlemcisinden güç alıyor. Yeni telefon performansıyla göz doldurmayı hedefliyor yani. Kirin 980, yüksek performansa ihtiyaç duyulduğunda 2.6 GHz hızına kadar çıkabilen iki adet Cortex A76 çekirdeğine sahip. Bu iki çekirdek günlük normal kullanımda 1.9 GHz hızında çalışıyor. Telefon 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Telefonun OLED ekranı ise 6.47 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. P30 Pro'nun parmak izi okuyucusu da ekrana gömülü halde bulunuyor.

4200 mAh bataryaya sahip olan yeni telefon, 40W gücündeki Supercharge destekli bir adaptörle geliyor. Ayrıca 15W'lık kablosuz şarj özelliği de dikkat çekiyor. Telefonda WiFi 802.11 AC, NFC, Bluetooth 5.0 ve kızılötesi gibi kablosuz bağlantı seçenekleri de mevcut.

P30 Pro'nun arka tarafındaki ana kamerası 40 MP çözünürlüğe sahip. İkinci kamera ise 20 MP çözünürlük sunabiliyor. Telefonun arkasında yer alan üçüncü kamerada ise 8 MP çözünürlük yer alıyor.