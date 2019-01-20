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Huddersfield Town 0 - 3 Manchester City (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Huddersfield Town, sahasında Manchester City'i ağırladı. Konuk ekip Manchester City mücadeleyi 3-0'lık skorla rahat kazandı.

Huddersfield Town 0 - 3 Manchester City (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, deplasmanda Huddersfield ile karşı karşıya geldi. Kirklees Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Danilo, 54. dakikada Sterling ve 56. dakikada Sane'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 4. galibiyetini aldı ve 56 puana yükseldi ve Liverpool'un 4 puan arkasında takibini sürdürdü. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Everton'ı konuk edecek.

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