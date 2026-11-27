Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, dünyaevine girdi. Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca’nın nikah törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ediz Kıray, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticiler, futbolcular ve davetliler katıldı.

Öte yandan çiftin nikah şahitliğini ise Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Fatih Terim yaptı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır