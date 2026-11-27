Beşiktaş'ın Batum'da yaşanan olayların ardından İstanbul'a dönüşü sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, siyah-beyazlı kulübün mücadelesine ve taraftarlara yönelik müdahaleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ŞEKİB AVDAGİÇ'TEN BEŞİKTAŞ'A TEBRİK MESAJI

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın elde ettiği galibiyeti kutladı. Sporun barış ve kardeşlik ortamını temsil etmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, Gazze'de yaşananların da insanlığın ortak yarası olduğunu ifade etti.

Avdagiç, tüm engellemelere ve sportmenlik dışı tutumlara rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bayrağımız bir, yüreğimiz bir. Gazze insanlığın yürek yarası. Spor ise barış ve kardeşliğin adresi olmalıdır.

Tüm engellemelere ve sportmenlik dışı tutumlara rağmen rakibini 2-1 mağlup eden İstanbul’umuzun güzide takımı Beşiktaş’ı canıgönülden tebrik ediyoruz."

BATUM'DAKİ POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Avdagiç, aileleri ve çocuklarıyla Gürcistan'a giden Türk vatandaşlarının yaşadığı olayların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türk vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Avdagiç, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bir tek Türk vatandaşının dahi üzülmesine razı olmayız. Aileleri ve çocuklarıyla Batum’a giden vatandaşlarımıza yönelik orantısız polis müdahalesi, kabul edilemez.

850 bin üyemizle Beşiktaş’ı ve yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden tüm kulüplerimizi kutluyor, vatandaşlarımızın güven içinde ülkemize dönmelerini yakından takip ediyoruz.

86 milyon Türkiye, seninle gurur duyuyor Kara Kartal."