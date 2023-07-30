Hudutsuz Sevda'da kadro netleşiyor! Ünlü anne-kız da diziye katıldı! Görenler inanamadı

Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezonun heyecanla beklenen projeleri arasında yerini aldı. Birbirinden usta isimlerin yer aldığı dizi, oldukça kalabalık bir kadroya sahip. Dizide anne kız olan Sakine ve Edanur'un gerçekte de anne kız oldukları ortaya çıktı.

Fox TV'nin yeni projelerinden Hudutsuz Sevda, sete çıkmadan adını sıkça duyurmaya başladı.

Oldukça kalabalık bir kadroya sahip olan diziye ünlü bir anne kız da katıldı.

Ferhunde Hanımlar dizisindeki Müjgan rolüyle hafızalara kazınan Hülya Gülşen ile kızı Naz Çağla Irmak “Hudutsuz Sevda” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Dizide Hülya Gülşen “Sakine”ye, Naz Çağla Irmak “Edanur”a hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ağustos ayının ilk haftası Artvin'de sete çıkacak olan dizi, Halil İbrahim’in (Deniz Can Aktaş) Leto ailesine güttüğü intikamın öyküsünü anlatacak.

