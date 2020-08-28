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Hugh Jackman’dan Mark Ruffalo'ya meydan okuma: ‘Benim Wolverine'im senin Hulk'ını yener’

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bu sene Emmy ödüllerinde aynı kategoride yarışacak olan Hugh Jackman, Mark Ruffalo'ya böyle meydan okudu: Benim Wolverine'im senin Hulk'ını yener.

Hugh Jackman’dan Mark Ruffalo'ya meydan okuma: ‘Benim Wolverine'im senin Hulk'ını yener’

17 yıl boyunca Wolverine karakterine hayat veren ve Logan filmiyle karaktere veda eden Hugh Jackman; eylülde sahiplerini bulacak Emmy ödüllerinde aynı kategoride yarıştığı Mark Ruffalo'nun kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi. Katıldığı programda meslektaşını övgülere boğan Jackman, konu Emmy ödüllerinden açıldığı zaman henüz konuşmadıklarını dile getirdi.

Ruffalo'yla çok iyi arkadaş olduklarını ve Emmy adaylıklarına dair henüz konuşmadıklarını söyleyen Jackman, canlandırdıkları iki süper kahramanın husumetiyle ilgili "Şu çok açık ki Wolverine, Hulk’u yener" dedi.

Wolverine'nin aslında bir Hulk romanında ortaya çıktığını hatırlatan Hugh Jackman; "Gelişini Hulk serisinde gösterdi. Bu nedenle aralarında bir kan davası var. Wolverine hayatı boyunca onunla boy ölçüştü ve eminim Hulk çok kıskanmıştır."

EN İYİ ERKEK OYUNCU DALINDA YARIŞIYORLAR

51 yaşındaki Jackman, Bad Education filmindeki performansıyla Emmy ödüllerine aday gösterildi.

Jackman, 20 Eylül'de gerçekleşecek törende En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) dalında ödül kazanmak için yarışıyor. Ruffalo da I Know This Much Is True dizisindeki performansıyla aynı kategoride aday.

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