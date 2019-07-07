Hugo Rodallega: Benim işim gol atmak

Denizlispor, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi’nde yapılan çalışmasına teknik direktör Yücel İldiz önderliğinde devam etti. İldiz, antrenmana futbolcularla yaptığı kısa toplantıyla başladı. Düz koşu yapan oyuncular ısınma hareketlerinin ardından yarı saha maç yaptı. Yukatel Denizlispor'un bu çalışmasına yeni sezonda takımın gol silahı olacak Hugo Rodallega da ilk kez çalışmaya katıldı. Hugo Rodallega takım arkadaşları ile selamlaşarak çalışmalara eşlik etti.

'BENİM İŞİM GOL ATMAK'

Hugo Rodallega, teknik direktörden izin alarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Rodallega, yeşil siyahlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için yeni bir takım, yeni hedefler demek. Yeni takım arkadaşlarım ile beraber iyi işler çıkarmak istiyorum. Hedeflerimize birlikte koşacağız. Denizlispor olarak güçlü bir ekip olmak istiyoruz. Geçen yıl şampiyon oldular ve Süper Lig’e çıktılar. En önemli hedef tabii ki ligde kalıcı olmak. Buraya gelme nedenimiz Denizli’yi daha iyi yerlere getirmek. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Benim işim gol atmak. Kulübüm de beni bunun için aldı. Ben de bunun için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Bunun için çok iyi hazırlanacağız. Hedeflerimize takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız. En çok golü atmak için çok çalışacağım. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" dedi.