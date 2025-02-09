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Hukuk fakültesine giriş kriteri değişti! Bakan duyurdu: İlk 100 binde olmayanlar giremeyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2025 14:36
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Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem başlıyor! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda değişikliği gidildi. Yeni kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Artık ilk 100 bin içinde yer almayan bir öğrenci hukuk fakültesini tercih edemeyecek.

Hukuk fakültesine giriş kriteri değişti! Bakan duyurdu: İlk 100 binde olmayanlar giremeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini bildirdi.

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"ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenilir adalet sisteminin tesisinin, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkün olduğunu belirtti. Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılar ile savunmayı temsil eden avukatların hem nitelik hem de nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Tunç, bu amaç doğrultusunda çalışarak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

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BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELTİLDİ

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

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"İLK 100 BİN İÇİNDE YER ALAN ADAYLAR TERCİH EDEBİLECEK"

"Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

Hukuk Fakültesine Giriş Kriteri Değişikliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu değişiklik olumlu bir adım.
Fırsat eşitliğini zedeler.
Daha iyi hukukçular yetiştirilmesine katkı sağlar.
Anahtar Kelimeler:
Hukuk Yılmaz Tunç yks
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