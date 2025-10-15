Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi! Bu yıl o bölgede sayı 14'e ulaştı

ABD'de işledikleri cinayetten dolayı idama mahkum edilen 2 kişinin cezası infaz edildi. Bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 14'e yükselirken, 2025, Florida'da en fazla idamın infaz edildiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi! Bu yıl o bölgede sayı 14'e ulaştı

CBS News'ün haberine göre, 48 yaşındaki Lance Shockley, 2005'te ABD'nin Missouri eyaletinde bir polisi silahla vurarak öldürdü. Missouri Valisi Mike Kehoe, 13 Ekim'de, birinci derece cinayetten suçlu bulunan Shockley'nin idam cezasının ertelenmesi talebini reddetti.

Hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi! Bu yıl o bölgede sayı 14 e ulaştı 1

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Shockley, Bonne Terre Teşhis ve Islah Merkezi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Florida eyaletinde ise yaklaşık 30 yıl önce işlediği cinayetten hüküm giyen 72 yaşındaki Samuel Lee Smithers idam edildi. Smithers, 1996'da Florida eyaletinde 2 kadını öldürmüş ve 1999'da birinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu. İdama mahkum edilen Smithers, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi.

Hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi! Bu yıl o bölgede sayı 14 e ulaştı 2

Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu. 2025, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği yıl olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki yılda bir yetişen bu meyve çürüyünce yeniyorİki yılda bir yetişen bu meyve çürüyünce yeniyor
Ölmeden önce anahtar ve banka kasası bıraktı! Ölmeden önce anahtar ve banka kasası bıraktı!

Anahtar Kelimeler:
idam cezası idam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.