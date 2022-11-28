Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları ve konusu

Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları ve konusu

28.11.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet Kadın 2 bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran komedi filminin konusu ise merak ediliyor. 2013’te vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları...

Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları ve konusu

Hükümet Kadın 2 bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. İlk filmde yaşananların 7 yıl öncesine giden yapım, kahkaha dolu dakikalar geçirtmeye hazırlanıyor. Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ise merak konusu oldu. İzleyicilerden tam not alan komedi filmi Hükümet Kadın 2’nin konusu ne, oyuncuları kimler?

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın 2 bu akşam evlerinize konuk oluyor. Komedi unsurlarıyla öne çıkan filmde, Aziz Veysel karakterinin Faruk ile olan amansız mücadelesine tanık oluyoruz. İlk filmin 7 yıl öncesini konu alan Hükümet Kadın 2’nin başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi oyuncular yer alıyor. İşte Hükümet Kadın 2’nin merak edilen oyuncu kadrosu

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI

Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Gülhan Tekin, Mahir İpek, Burcu Gönder ve Mine Teber gibi ünlü isimler yer alıyor. Mardin’in Midyat ilçesinde çekilen filmin yönetmenliğini ise Sermiyan Midyat üstlenmiştir. Hükümet Kadın 2 bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk teaser geldi! Oyuncu kadrosu göz doldurduİlk teaser geldi! Oyuncu kadrosu göz doldurdu
Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdiMilyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi
“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi
Anahtar Kelimeler:
Star TV Demet Akbağ Hükümet Kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepeden tırnağa çamura bulandı! Yine rahat durmadı

Tepeden tırnağa çamura bulandı! Yine rahat durmadı

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

Kollarından tuttular! Zorla anal korona testi yaptılar

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.