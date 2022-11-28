Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları ve konusu

Hükümet Kadın 2 bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. İlk filmde yaşananların 7 yıl öncesine giden yapım, kahkaha dolu dakikalar geçirtmeye hazırlanıyor. Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu ise merak konusu oldu. İzleyicilerden tam not alan komedi filmi Hükümet Kadın 2’nin konusu ne, oyuncuları kimler?

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın 2 bu akşam evlerinize konuk oluyor. Komedi unsurlarıyla öne çıkan filmde, Aziz Veysel karakterinin Faruk ile olan amansız mücadelesine tanık oluyoruz. İlk filmin 7 yıl öncesini konu alan Hükümet Kadın 2’nin başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi oyuncular yer alıyor. İşte Hükümet Kadın 2’nin merak edilen oyuncu kadrosu

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ OYUNCULARI

Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Gülhan Tekin, Mahir İpek, Burcu Gönder ve Mine Teber gibi ünlü isimler yer alıyor. Mardin’in Midyat ilçesinde çekilen filmin yönetmenliğini ise Sermiyan Midyat üstlenmiştir. Hükümet Kadın 2 bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak.



