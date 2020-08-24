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Hükümet Kadın 2 ne zaman vizyona girdi? Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hükümet Kadın 2 filmi!

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sermiyan Midyat’ın kaleminden çıkan Hükümet Kadın 2 filmine ilgi arttı. Türk sinemasının oyunculuk performaslarıyla dikkatleri üzerine çeken filmi devam niteliğinde olmaktan oldukça uzak olmasıyla adeta seyircisini ters köşeye yatırır. İsminin aksine hikayenin öncesini anlatan film komedi unsurlarını da başarılı bir şekilde içine yerleştirir. Peki Hükümet Kadın 2 hangi yıl çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 filmine dair merak edilen detaylar...

Hükümet Kadın 2 ne zaman vizyona girdi? Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hükümet Kadın 2 filmi!

2014 yılında gösterime giren Hükümet Kadın 2 Sermiyan Midyat’ın başarılı filmleri arasında yerini almayı başardı. Yapımcılığını BKM Film ve Necati Akpınar’ın üstlendiği Hükümet Kadın 2 filmin yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat oturdu. Babaannesinden yola çıkarak senaryosunu da Sermiyan Midyat’ın kaleme aldığı filmin boşrolünde de usta oyuncu Demet Akbağ ile birlikte boy gösterdi. Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda ise oldukça usta isimler yer aldı.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NEDİR?

hükümet 2
Hükümet Kadın 2 filminin konusunda Aziz Veysel ve eşi Xate’nin Faruk’la olan rakebeti üst düzeye çıkar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat’ın hayatından esinlenerek çekilen Hükümet Kadın 2’de öykünün en başına gidilir. Xate’nin ilk kadın belediye başkanı olması için daha 7 yıl vardır ve Xate mevcut belediye başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak tanınır. Midyat’ta yaşayan, okuma yazma bilmeyen, 8 çocuk annesi Xate Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in sürpriziyle sarsılır. Xate’yle birlikte Midyat halkı da bu sürprizden etkilenir. Halk bir anda kendisini erken seçimin ortasında bulur. Midyat Belediye Başkanlığı adaylığında ise Faruk ve Xate mücadele eder. Seçim sürecinde Xate akılcı çözümleri ve pratik zekasıyla hem halkın isteklerini cevap verir hem de seyircisini gülümsetmeyi başarır.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

sermiyan midyat
Hükümet Kadın 2 başrollerini Sermiyan Midyat ve Demet Akbağ paylaştı. İki usta isme Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosu içerisinde pek çok başarılı ünlü eşlik etti.

  • Demet Akbağ – Xate
  • Sermiyan Midyat – Faruk
  • Mahir İpek – Ikram
  • Gülhan Tekin – Fehime
  • Burcu Gönder – Güle
  • Ercan Kesal – Aziz Veysel
  • Nazmi Kırık – Ferhat
  • Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
  • Ayberk Atilla – Şeyhmuz
  • Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
  • Bülent Çolak – Baran
  • Haki Biçici – Behçet
  • Renan Bilek – Müfettis Tugrul
  • Kemal Uçar – Komutan Celal

    HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

    Hükümet Kadın 2 filmi Midyat’da çekildi. Mardin’in Midyat ilçesine bağlı bir köyde çekilen filmin oyuncuları arasında köy halkından insanlarda yer aldı.

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