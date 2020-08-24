Hükümet Kadın 2 ne zaman vizyona girdi? Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hükümet Kadın 2 filmi!

2014 yılında gösterime giren Hükümet Kadın 2 Sermiyan Midyat’ın başarılı filmleri arasında yerini almayı başardı. Yapımcılığını BKM Film ve Necati Akpınar’ın üstlendiği Hükümet Kadın 2 filmin yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat oturdu. Babaannesinden yola çıkarak senaryosunu da Sermiyan Midyat’ın kaleme aldığı filmin boşrolünde de usta oyuncu Demet Akbağ ile birlikte boy gösterdi. Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda ise oldukça usta isimler yer aldı.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NEDİR?



Hükümet Kadın 2 filminin konusunda Aziz Veysel ve eşi Xate’nin Faruk’la olan rakebeti üst düzeye çıkar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat’ın hayatından esinlenerek çekilen Hükümet Kadın 2’de öykünün en başına gidilir. Xate’nin ilk kadın belediye başkanı olması için daha 7 yıl vardır ve Xate mevcut belediye başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak tanınır. Midyat’ta yaşayan, okuma yazma bilmeyen, 8 çocuk annesi Xate Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in sürpriziyle sarsılır. Xate’yle birlikte Midyat halkı da bu sürprizden etkilenir. Halk bir anda kendisini erken seçimin ortasında bulur. Midyat Belediye Başkanlığı adaylığında ise Faruk ve Xate mücadele eder. Seçim sürecinde Xate akılcı çözümleri ve pratik zekasıyla hem halkın isteklerini cevap verir hem de seyircisini gülümsetmeyi başarır.