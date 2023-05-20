Hull City ayrılığı resmen açıkladı! 'Pelkas takımına geri dönüyor'

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KULÜPLERİNE GERİ DÖNDÜLER"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımdaki kiralık oyuncular Nathan Baxter, Aaron Connolly, Karl Darlow, Malcolm Ebiowei ve Dimitrios Pelkas kulüplerine geri döndüler" ifadelerine yer verildi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği de belirsiz. Fenerbahçe, 2020'de Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulübün, 29 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Deneyimli futbolcunun adı Yunanistan'dan eski takımı PAOK ile anılıyor.

